Percorsi di successo al Piria di Laureana di Borrello: eccellenze al corso serale Sistema Moda

Un traguardo che va ben oltre il conseguimento di un diploma e che rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica. L’Istituto Tecnico “R. Piria” di Rosarno, sede associata di Laureana di Borrello, magistralmente diretto dal dirigente scolastico Mariarosaria Russo, celebra le prime diplomate del Corso Serale a indirizzo Tecnico – Sistema Moda Sistema Moda – Art. Tessile Abbigliamento e Moda, un percorso che coniuga creatività, innovazione e competenze tecniche, offrendo nuove opportunità di crescita personale, professionale ed economica.

Le neo diplomate hanno affrontato con determinazione un percorso impegnativo, conciliando studio, lavoro e impegni familiari. Il loro successo testimonia il valore dell’istruzione per gli adulti e dimostra come la formazione possa rappresentare uno strumento concreto di riscatto, qualificazione e valorizzazione delle proprie capacità in una prospettiva Life-Long Learning: il decantato apprendimento per tutto l’arco della vita assume “plasticità” e concretezza rappresentativa.

La prof.ssa Selenia Talia, docente di tecnologia dei materiali e ideazione, afferma: “sono molto orgogliosa delle mie alunne, le prime diplomate del corso serale dell’indirizzo Sistema moda, che ho seguito fin dal primo anno. Un risultato che rappresenta non solo il coronamento di un un intenso cammino di studi, ma anche la realizzazione di un progetto educativo, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo. Il diploma conseguito dalle nostre alunne rappresenta oggi molto più di un titolo di studio. È il simbolo della determinazione di donne che hanno scelto di rimettersi in gioco, conciliando studio, lavoro e famiglia per raggiungere un obiettivo importante. Un esempio concreto di come la scuola possa diventare un luogo di inclusione, riscatto sociale e crescita personale. Ci tengo a sottolineare l’importanza sociale che il corso serale per adulti ha nel nostro territorio: significa offrire un’ opportunità a chi, per motivi personali o lavorativi, non ha potuto completare il proprio percorso scolastico in passato”.

Il diploma consente, inoltre, l’accesso all’università, agli ITS Academy, all’Alta Formazione Artistica e Musicale, ai concorsi pubblici e a numerose opportunità occupazionali. Il conseguimento di questo primo traguardo assume un significato particolare anche per il territorio. La presenza di un corso serale specializzato consente infatti a tanti adulti di rimettersi in gioco senza allontanarsi dalla propria realtà, contribuendo alla crescita culturale ed economica della comunità e creando nuove professionalità spendibili sia nel settore artigianale sia in quello industriale. Un esempio tangibile è rappresentato dalla signora Rosaci Fortunata che, per gli ottimi risultati raggiunti, ha ottenuto la lode di merito da parte della commissione.

Nel corso di un’intervista a caldo ha dichiarato: “sono arrivata a scuola dopo aver lavorato quasi per quarant’ anni al comune di Rosarno. Insieme alle mie compagne ci siamo impegnate tanto. Sono molto entusiasta di questo percorso e della scuola; non mi aspettavo di trovare un ambiente così vivo, dove padri e madri di famiglia fanno enormi sacrifici per ottenere un risultato e migliorare la propria vita. Così come molti ragazzi che hanno abbandonato la scuola, non capendo l’importanza dello studio, adesso si ritrovano nuovamente sui banchi per recuperare il tempo perduto. La scuola è il nostro futuro”.

Vedere queste studentesse coronare un sogno è motivo di autentico orgoglio. Dietro questo traguardo ci sono sacrifici, rinunce e una straordinaria forza di volontà. “Molte di loro sono riuscite a conciliare studio, lavoro e famiglia, dimostrando che la formazione non ha età e che ogni obiettivo può essere raggiunto con impegno e costanza, afferma il professore Sergio Talarico, coordinatore del Corso Serale;l’istruzione per gli adulti rappresenta una preziosa opportunità perché offre una seconda occasione a chi desidera qualificarsi, crescere professionalmente o realizzare un sogno rimasto nel cassetto. L’indirizzo Sistema Moda, inoltre, prepara figure professionali richieste dal mercato e valorizza uno dei comparti più rappresentativi del Made in Italy. Auspichiamo che questo primo gruppo di diplomate diventi un esempio per tanti altri adulti che intendono investire nel proprio futuro attraverso lo studio”.