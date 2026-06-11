Peppe Valarioti, il ricordo 46 anni dopo l’assassinio per mano della ‘ndrangheta

“Peppe Valarioti, 46 anni dopo il suo assassinio per mano della ’ndrangheta, continua a parlare alle nostre coscienze. Comunista, attivista per i diritti dei lavoratori, professore, politico e uomo di cultura, Valarioti rappresentava un’idea di Calabria libera, giusta, colta, capace di opporsi agli affari sporchi della criminalità organizzata e ai suoi rapporti torbidi con pezzi dello Stato. Con il suo assassinio, la ’ndrangheta volle colpire non solo un uomo, ma un’intera opposizione sociale, politica e culturale che ne intralciava interessi, potere e dominio”.

La Filcams CGIL Calabria sottolinea l’importanza di ricordare Valarioti anche nel presente impegno sindacale: “lo ricorda con passione e rispetto, per ciò che Peppe Valarioti rappresenta ancora oggi per la nostra azione sindacale: stare accanto alle lavoratrici e ai lavoratori precari, stagionali, sfruttati; difendere chi, proprio nella nostra terra, subisce il peso di aziende che applicano contratti pirata, lavoro nero, illegalità diffusa e, in particolare nel turismo, anche la pressione della ’ndrangheta. Ricordiamo anche la sua passione per la cultura e la sua battaglia per la valorizzazione dell’area archeologica di Medma, che ancora oggi giace in condizioni vergognose”.

Il sindacato conferma la propria azione a sostegno dei lavoratori: “continua il proprio impegno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del turismo e della cultura e sostiene lo sciopero indetto per domani, 12 giugno, dalle categorie FP e Nidil CGIL. Anche quest’anno siamo impegnati in un tour che attraversa la Calabria e i luoghi del turismo, per portare informazioni, diritti e presenza sindacale a chi lavora, spesso in condizioni di precarietà e sfruttamento. Il nostro slogan, “Non c’è turismo senza di noi”, è un richiamo alla politica, alla società e alle aziende: il turismo esiste perché ogni giorno migliaia di lavoratrici e lavoratori lo rendono possibile”.

La Filcams ribadisce la necessità di condizioni dignitose per chi lavora: “Per avere un turismo di qualità servono contratti di qualità, rispetto, dignità e considerazione per chi lavora. Senza questi elementi, al di là della propaganda, continueremo a leggere dati su illegalità diffusa e sfruttamento, fino ad arrivare a episodi di vera e propria disumanità: caporalato, lavoro nero, ricatto e negazione dei diritti. Ricordare Peppe Valarioti significa continuare questa battaglia” si chiude la nota del sindacato.