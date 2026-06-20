Pauroso incidente stradale a Messina, giovane in ospedale

Un pauroso incidente a Torre Faro ha scosso la tarda serata lungo via Circuito, a Messina, dove due un quad ed un SUV sono entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato un giovane, rimasto ferito nell’impatto e trasportato d’urgenza in ospedale dai medici del 118.

Rilievi delle forze dell’ordine e indagini sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine, incaricati di eseguire i rilievi tecnici e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni si sono concentrate sull’analisi della scena dello scontro, sulla posizione dei veicoli e su tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti. L’attività investigativa è tuttora in corso e sarà fondamentale per chiarire le responsabilità e le eventuali violazioni del codice della strada.

Rallentamenti e disagi alla viabilità in via Circuito

L’area dell’incidente ha subito inevitabili rallentamenti alla circolazione. La presenza dei mezzi coinvolti, dei soccorsi e delle operazioni di rilievo ha reso necessario gestire il traffico per garantire la sicurezza e consentire il regolare svolgimento delle attività di indagine. La situazione viaria è tornata progressivamente alla normalità solo dopo la conclusione delle prime operazioni sul posto, anche se l’attenzione resta alta per eventuali sviluppi legati alle condizioni del giovane ferito e agli esiti degli accertamenti.