Paura in Sicilia, minacce a un Sindaco: recapitata una lettera anonima “ricolma di insulti e volgarità”

Forza Italia all’Ars esprime solidarietà a Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, dopo l’ennesimo attacco subito attraverso una nuova lettera anonima contenente insulti e volgarità. A intervenire è Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, che condanna il gesto e richiama la necessità di garantire al sindaco sicurezza e piena agibilità politica. “Esprimo, a nome mio e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, la piu amichevole solidarietà alla nostra amica e collega Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, per l’ennesimo vile attacco subito”.

“Questa nuova lettera anonima, ricolma di insulti e volgarità, non è purtroppo un episodio isolato, ma si inserisce in una scia di intimidazioni che la prendono di mira. È intollerabile che chi amministra con impegno debba subire tale violenza. Per questo, confidiamo che gli inquirenti, già al lavoro, individuino al più presto l’autore o gli autori di questi gesti vigliacchi. È necessario garantire la sicurezza e la piena agibilità politica del sindaco La Rocca Ruvolo, affinché possa continuare a servire la propria comunità senza timore. A Margherita va la nostra vicinanza umana più profonda e la certezza che non è sola”.