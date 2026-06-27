Paura alle Eolie, diportista cade in mare: salvato dalla Guardia Costiera dopo oltre un’ora di ricerche

Paura nelle acque delle Eolie, dove un diportista caduto in mare è stato salvato al termine di una complessa operazione di ricerca coordinata dalla Guardia Costiera di Lipari. L’uomo era finito accidentalmente in acqua mentre si trovava a bordo di un’unità da diporto salpata da Capo d’Orlando e diretta verso l’isola di Salina. Dopo circa un’ora e un quarto di ricerche ininterrotte, il disperso è stato individuato a circa quattro miglia nautiche a sud di Salina e recuperato in buone condizioni di salute. Un salvataggio che conferma l’importanza della tempestività nelle emergenze in mare e dell’efficienza del sistema di soccorso marittimo.

La caduta accidentale durante la rotta Capo d’Orlando-Salina

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava a bordo di un’imbarcazione da diporto che aveva lasciato Capo d’Orlando con destinazione Salina, una delle isole più frequentate dell’arcipelago eoliano. Durante la navigazione, per cause indicate come accidentali, il diportista è finito in mare. La caduta ha immediatamente trasformato una normale traversata in un’emergenza. In mare aperto, anche pochi minuti possono diventare decisivi, soprattutto quando la persona dispersa si trova lontana dalla costa e dalle altre unità in transito. Per questo la segnalazione alla Sala Operativa ha fatto scattare subito il dispositivo di emergenza.

Attivato il dispositivo SAR della Guardia Costiera di Lipari

L’allarme è arrivato alla Sala Operativa della Guardia Costiera, che ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, noto come SAR. Si tratta della procedura prevista per le emergenze in mare, con il coordinamento dei mezzi disponibili e la definizione dell’area da scandagliare. La Guardia Costiera di Lipari ha assunto il coordinamento delle operazioni, mobilitando uomini e mezzi per individuare il disperso nel più breve tempo possibile. La rapidità della risposta è stata determinante per contenere i tempi di ricerca e arrivare al recupero dell’uomo ancora in buone condizioni.

Tre unità navali e un elicottero nelle ricerche

Per le operazioni sono state impiegate tre unità navali, supportate anche dall’intervento di un elicottero. La presenza del mezzo aereo ha permesso di ampliare l’area di osservazione e di aumentare le possibilità di individuare il diportista nelle acque a sud di Salina. Il coordinamento tra mezzi navali e supporto aereo è stato uno degli elementi decisivi dell’intervento. In situazioni di persona dispersa in mare, l’avvistamento può essere complesso per la distanza, il movimento delle onde, la luce e le condizioni di visibilità. L’impiego dell’elicottero ha quindi rafforzato il dispositivo già attivato dalla Guardia Costiera.

Il disperso individuato a quattro miglia nautiche a sud di Salina

Dopo circa un’ora e un quarto di ricerche ininterrotte, il diportista è stato individuato a circa quattro miglia nautiche a sud di Salina. Il punto del ritrovamento conferma l’ampiezza dell’area interessata dalle operazioni e la necessità di un intervento coordinato. Una volta localizzato, l’uomo è stato recuperato e affidato ai soccorritori. Le sue condizioni sono risultate buone, consentendo di chiudere positivamente una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Recuperato in buone condizioni di salute

Il salvataggio si è concluso con il recupero del disperso in buone condizioni di salute. È questo l’elemento più importante dell’intera operazione, perché restituisce una conclusione positiva a una mattinata di tensione nelle acque delle Eolie. L’intervento della Guardia Costiera ha permesso di trasformare una situazione ad alto rischio in un soccorso riuscito. La tempestività dell’allarme, l’attivazione del sistema SAR e l’impiego coordinato di più mezzi hanno contribuito al buon esito dell’operazione.