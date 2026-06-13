Paura a Milazzo: giovane rimane intrappolata sott’acqua in piscina, salvata dai bagnanti

Attimi di forte paura oggi pomeriggio a Milazzo, dove una normale giornata di inizio estate ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una adolescente è rimasta intrappolata sott’acqua all’interno di una delle piscine più piccole della struttura balneare, dopo che i suoi capelli si sarebbero impigliati nel sistema di aspirazione e ricircolo. L’episodio ha immediatamente richiamato l’attenzione dei presenti, trasformando in pochi istanti un momento di svago in una situazione di emergenza che ha richiesto il pronto intervento dei bagnanti.

Il primo allarme e il tentativo disperato del nonno

A lanciare l’allarme è stato per primo il nonno della giovane, presente sul posto al momento dell’accaduto. L’uomo ha tentato un intervento immediato per liberare la nipote, trovandosi però in difficoltà di fronte alla forza del sistema di aspirazione. Nel giro di pochi istanti, la situazione ha richiesto l’aiuto di altre persone presenti nello stabilimento. Alcuni ragazzi e diversi bagnanti sono intervenuti per supportare il salvataggio, dando vita a una concitata operazione di soccorso improvvisato ma decisivo.

Il salvataggio della minorenne e il malore dopo lo shock

Dopo alcuni minuti di forte concitazione, il gruppo di presenti è riuscito a liberare la minorenne dalla presa dell’aspiratore, scongiurando il peggio. Durante l’episodio la ragazza avrebbe perso i sensi, riprendendosi però poco prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Il personale medico, giunto rapidamente sul posto, ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento della giovane in ospedale per gli accertamenti necessari. Anche il nonno, colto da un malore a causa del forte spavento, è stato accompagnato in nosocomio per ulteriori controlli. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.