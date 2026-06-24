Paura a Messina, camioncino precipita lungo la scalinata della Batteria Masotto

Paura questa mattina a Messina, nell’area della Passeggiata a Mare, dove un mezzo della “Messina Servizi” ha perso il controllo ed è precipitato lungo la scalinata della Batteria Masotto. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica precisa del sinistro. Le cause restano tutte da chiarire. Nonostante la dinamica dell’accaduto, l’addetto è rimasto illeso.

Cause in corso di accertamento dopo la caduta del mezzo

Le cause dell’incidente sono attualmente in corso di accertamento. Sarà necessario chiarire quali fattori abbiano determinato la perdita di controllo del mezzo della MessinaServizi e la successiva caduta lungo la scalinata della Batteria Masotto. Al momento, le informazioni disponibili indicano soltanto che il veicolo ha perso il controllo ed è precipitato lungo la scalinata. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle possibili cause, che restano dunque oggetto di verifica.