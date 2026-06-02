Paura a Campobello di Mazara: fiamme in un lido, fumo e paura tra i bagnanti

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio al lido “Monnalisa Beach”, situato nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara (Trapani). L’episodio ha generato panico tra i bagnanti e gli ospiti dello stabilimento, costringendo le autorità a intervenire rapidamente per garantire la sicurezza di tutti.

Evacuazione immediata dello stabilimento

Le persone presenti al lido, sia nella sala ristorante-bar che in spiaggia, sono state fatte evacuare e allontanare centinaia di metri dallo stabilimento. Secondo quanto riferito, alcuni bagnanti sono stati costretti a fuggire lungo la spiaggia per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza, pronti a gestire eventuali emergenze.

L’evacuazione tempestiva ha evitato conseguenze più gravi, ma ha creato momenti di forte tensione tra chi si trovava nello stabilimento. I soccorritori hanno coordinato le operazioni di allontanamento, mettendo al primo posto la sicurezza delle persone presenti.

Intervento dei vigili del fuoco e soccorsi

I vigili del fuoco hanno lavorato per contenere le fiamme e verificare la stabilità della struttura. Un’ambulanza è rimasta in zona per eventuali soccorsi sanitari, anche se, al momento, non risultano feriti gravi. Le operazioni sono state complesse a causa della presenza di bagnanti spaventati e della necessità di mantenere l’area libera da ostacoli.

Origine del rogo ancora sconosciuta

Al momento non si conosce l’origine dell’incendio. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per capire le cause che hanno scatenato il rogo al lido “Monnalisa Beach”. Saranno fondamentali le verifiche dei vigili del fuoco e dei tecnici per determinare se si tratta di un incidente o di un evento accidentale.

Paura e caos tra i bagnanti

L’episodio ha creato preoccupazione tra la popolazione e nei turisti presenti nella zona. La fuga lungo la spiaggia e l’evacuazione immediata hanno mostrato quanto sia stato cruciale l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Testimoni hanno descritto scene di tensione e paura, sottolineando la rapidità con cui il fumo si è diffuso e l’intensità delle fiamme.