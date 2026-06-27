Passeggi a Taormina e spunta… Michale Jordan, il campione americano sceglie ancora la perla siciliana per le sue vacanze: “se vuole granite…” | VIDEO

Metti una giornata a Taormina, una normale e tranquilla passeggiata e poi ti fermi un attimo, immobile. Ma è lui? Certo che è lui? Direbbe il buon Ezio Greggio. A Taormina spunta… Michael Jordan. Il campione di basket, il più forte di tutti, forse lo sportivo più iconico di tutti, e di ogni epoca, è stato avvistato a passeggiare tra le vie del centro. Arrivato ieri in mattinata, con il suo yacht, ha fatto poi un giro a piedi. Occhiali da sole, pantaloncino, maglia blu e quella solita, grande imponenza fisica che rubava la scena.

A intravederlo anche Saretto Bambara, che ha postato un video su Instagram scrivendo: “Michael Jordan a Taormina. Se vuole le granite a bordo, a disposizione”. E’ la terza volta, negli ultimi anni, che MJ sceglie Taormina: era successo nel 2023, nel 2025 e ora il ritorno, a dimostrazione – ma ormai non è più una notizia – di come la Perla dello Jonio sia indiscutibilmente diventata terra di vip, anche internazionali.