Parte da Palermo il percorso delle assemblee provinciali di Sud chiama Nord. De Luca: “stiamo lavorando senza sosta”

Da Palermo prende il via il percorso delle assemblee provinciali di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. Il leader siciliano ha annunciato un calendario di iniziative e incontri che culminerà il 18 luglio, sempre a Palermo, con il lancio ufficiale del Governo di Liberazione della Sicilia. Il leader di Sud chiama Nord ha chiarito che il movimento si distacca dalle tradizionali coalizioni politiche: “stiamo lavorando senza sosta, pianificando ogni passaggio nei minimi dettagli. E vi assicuro che ne vedrete delle belle. Noi non siamo interessati alle vecchie logiche ideologiche di coalizioni preconfezionate”. Con queste parole, De Luca ribadisce la volontà del movimento di proporsi “come alternativa concreta e innovativa, fondata sulla visione di sviluppo della Sicilia e sulla capacità di attrarre consenso in modo diretto, senza mediazioni imposte dai vecchi schemi politici”.

Un appello a chi vuole cambiare la Sicilia

Cateno De Luca lancia un messaggio chiaro ai cittadini e ai potenziali alleati politici: “e lo dico chiaramente: saranno gli altri a dover scegliere se sposare il nostro progetto e la nostra visione per la Sicilia. Chi vuole cambiare davvero questa terra sa dove trovarci”. Il percorso delle assemblee provinciali rappresenta dunque un momento strategico per Sud chiama Nord, finalizzato a costruire una base solida e coesa in vista della presentazione del Governo di Liberazione della Sicilia.