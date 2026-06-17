Paolo Orsi e l’archeologia del mondo coloniale d’Occidente: incontro a Palazzo Alvaro

L’attività istituzionale di Paolo Orsi, in qualità di Soprintendente per la Sicilia Orientale e di Direttore della Regia Soprintendenza agli scavi e musei archeologici di Reggio Calabria, sarà al centro dell’incontro in programma venerdì 19 giugno 2026, alle ore 17.30, a Palazzo Alvaro, nella Biblioteca Gilda Trisolini, a Reggio Calabria. La figura di Orsi rappresenta ancora oggi un riferimento fondamentale per la ricerca archeologica nel mondo coloniale d’Occidente. La sua attività gli ha permesso di esplorare siti di grande valenza scientifica in Sicilia e in Calabria, luoghi che continuano a essere considerati caposaldi per gli studi archeologici. Tra le località siciliane in cui Orsi operò figurano Naxos, Ibla, Terravecchia di Grammichele e Gela. In Calabria, il suo lavoro interessò siti come Locri, Caulonia, Reggio Calabria e Stilo, ancora oggi centrali per l’archeologia del mondo coloniale d’Occidente.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali della Città Metropolitana. Seguiranno i saluti di Salvatore Timpano, presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS, e di Giuseppe Bova, presidente Rhégium Julii. A relazionare, con supporto video, sarà Rossella Agostino, archeologa e direttore del Dipartimento Archeologia A.I.Par.C. Nazionale. Il programma prevede anche un momento di interazione con il pubblico. Le conclusioni e i saluti finali saranno affidati a Salvatore Timpano.