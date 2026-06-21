Paola ospita “NutriSalute”: prevenzione, educazione alimentare e salute in piazza con l’ordine dei biologi della Calabria

Prosegue il percorso di “NutriSalute – Una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione”, il progetto promosso dall’Ordine dei Biologi della Calabria per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita sul territorio regionale. Dopo l’avvio a Crotone e il prossimo appuntamento previsto a Pizzo Calabro il 12 giugno, l’iniziativa farà tappa anche a Paola il 25 giugno. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 giugno, a partire dalle ore 15:00, nell’area pedonale di Corso Roma, dove cittadini e famiglie potranno partecipare gratuitamente a una giornata di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sanitaria promossa dall’Ordine dei Biologi della Calabria, tramite la sua Commissione Alimentazione e Nutrizione, in collaborazione con l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi e l’Associazione Italiana Biologi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare la popolazione ai temi della prevenzione primaria, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’alimentazione come strumento fondamentale per la tutela della salute e del benessere quotidiano.

La prevenzione come pilastro della salute pubblica

La prevenzione rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per migliorare la qualità della vita e ridurre l’incidenza delle principali patologie croniche. Una corretta alimentazione, insieme a stili di vita sani, attività fisica regolare e informazione scientifica, costituisce un pilastro fondamentale della salute pubblica. In questo contesto il biologo nutrizionista riveste un ruolo centrale non solo nella definizione di percorsi alimentari personalizzati, ma soprattutto nella promozione della prevenzione primaria, contribuendo a ridurre i fattori di rischio legati a patologie come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e disturbi metabolici.

Attività e servizi per i cittadini

Durante la giornata, presso Corso Roma saranno allestiti gazebo e postazioni operative dove i biologi nutrizionisti offriranno gratuitamente:

valutazioni antropometriche di base (peso, altezza, BMI e circonferenza vita);

consulenze nutrizionali individuali;

indicazioni sui principi della Dieta Mediterranea;

attività di educazione alimentare e promozione di corretti stili di vita.

Una rete territoriale per la salute

La tappa di Paola si distingue per la forte collaborazione tra professionisti della salute e realtà associative impegnate nella prevenzione e nel volontariato. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Paola e Medio Tirreno Cosentino realizzerà un laboratorio interattivo rivolto ai più giovani, con attività educative sulle corrette abitudini alimentari e sulla prevenzione. L’associazione “Gli Amici del Cuore” di Paola proporrà dimostrazioni pratiche di rianimazione cardio-polmonare (RCP), con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle manovre salvavita e sulla prevenzione cardiovascolare. Sarà inoltre presente l’associazione Casa di Rosa, impegnata in attività di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica, sulla salute femminile e sui percorsi integrati di benessere.

“La tutela della salute pubblica passa attraverso l’informazione”

Il Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, Dott. Domenico Laurendi, sottolinea: “vedere l’Ordine dei Biologi della Calabria in prima linea e capace di costruire sinergie con importanti associazioni di volontariato e di soccorso rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai cittadini. La tutela della salute pubblica passa attraverso l’informazione, la prevenzione e la capacità di fare rete tra professionisti e realtà che operano quotidianamente sul territorio. Investire nella prevenzione significa investire nel futuro delle nostre comunità, perché ogni cittadino correttamente informato è un cittadino più consapevole e più protetto”.

“La tappa di Paola rappresenta un modello virtuoso di prevenzione integrata”

Il Dott. Saverio Bruni, Coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria, evidenzia: “la tappa di Paola rappresenta un modello virtuoso di prevenzione integrata. La nutrizione è uno degli strumenti più efficaci di prevenzione primaria e il biologo nutrizionista ha oggi una responsabilità importante nel guidare i cittadini verso scelte alimentari corrette e stili di vita salutari. Prevenire significa intervenire prima che la malattia si manifesti, riducendo i fattori di rischio e migliorando la qualità della vita delle persone. Attraverso iniziative come NutriSalute vogliamo portare la prevenzione fuori dagli studi professionali e renderla accessibile a tutti, creando consapevolezza e promuovendo una cultura della salute fondata sull’educazione alimentare, sull’informazione scientifica e sulla responsabilità individuale. Fare rete con altre associazioni significa rafforzare questo messaggio e amplificare il nostro impatto sul territorio”.

Il Coordinamento dell’iniziativa è affidato alla Dott.ssa Pamela De Luca

Il coordinamento scientifico e organizzativo della giornata è affidato alla Dott.ssa Pamela De Luca, componente della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria, e alla Dott.ssa Valentina Guida, biologa nutrizionista. Con “NutriSalute”, l’Ordine dei Biologi della Calabria conferma il proprio impegno nella promozione della prevenzione primaria e dell’educazione alla salute, valorizzando il ruolo del biologo nutrizionista come figura chiave nella diffusione di una cultura del benessere, della sana alimentazione e della corretta informazione scientifica. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.