Palmi, nasce il comitato territoriale di “Futuro Nazionale: il NOME del referente

Prende ufficialmente il via a Palmi il progetto di “Futuro Nazionale“, con la nascita del Comitato Territoriale e la nomina di Rosario Runci nel ruolo di referente. Un’iniziativa che nasce con un forte senso di responsabilità e l’obiettivo di dare voce, forma e concretezza a una nuova visione della politica locale. “Quando parliamo di Futuro Nazionale – dichiara il referente Rosario Runci – non stiamo evocando un concetto astratto o distante. Non stiamo guardando a dinamiche che si esauriscono nei palazzi della grande politica romana. Al contrario: per noi, il futuro della Nazione inizia da qui. Inizia dalle piazze, dalla storia, dalla cultura e, soprattutto, dalle straordinarie potenzialità inespresse della nostra Palmi“.

Il comitato si propone come un ponte ideale tra l’eredità storica del territorio e il domani da costruire, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali:

Identità e Territorio: Valorizzare le specificità culturali, turistiche ed economiche di Palmi (dalla Varia alla Costa Viola), facendola tornare un polo attrattivo centrale per l’intera Calabria.

Merito e Competenza: Creare un’officina di idee aperta a professionisti, giovani e imprenditori, superando le vecchie logiche del clientelismo.

Sguardo ai Giovani: Contrastare l’emorragia di intelligenze e l’emigrazione forzata, creando condizioni digitali, infrastrutturali e culturali affinché restare sia una scelta possibile e non un atto di eroismo.

“Non siamo qui per fare promesse vuote, tipiche di una certa politica urlata – conclude Runci -. Siamo qui per fare proposte concrete. Vogliamo ascoltare i commercianti, gli artigiani, le associazioni, i quartieri. Il nome che portiamo racchiude il nostro programma: Futuro, perché rifiutiamo il rassegnato declino; Nazionale, perché rivendichiamo con fierezza la nostra identità e sappiamo che il riscatto del Sud è la chiave per il rilancio di tutta l’Italia. L’invito che faccio a ciascuno è quello di non essere spettatori. Le porte del comitato di Palmi sono aperte a chiunque creda che la politica sia servizio, visione e passione“.