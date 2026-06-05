Palmi, “Mare di Legalità”: la Ocean Dream, confiscata ai migranti, intitolata a 2 carabinieri | FOTO

Sabato 6 giugno 2026, alle ore 10:00, presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi (Porto di Palmi Taureana), si terrà la cerimonia “Mare di Legalità“, durante la quale la barca a vela Ocean Dream – un Jeanneau Sun Odyssey 42 di circa 12,8 metri, confiscato alla criminalità organizzata che la impiegava nel traffico di migranti – sarà ufficialmente intitolata alla memoria degli Appuntati dei Carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi in un agguato di ‘Ndrangheta il 18 gennaio 1994 sull’autostrada A3, all’altezza dello svincolo di Scilla. L’iniziativa, organizzata dalla Sezione di Palmi della Lega Navale Italiana, si inserisce nel progetto nazionale “Mare di Legalità”, promosso dalla LNI per il riutilizzo sociale delle imbarcazioni sottratte alle mafie.

Una barca che torna sulla “rotta della legalità”

Ocean Dream è una delle ventinove imbarcazioni che lo Stato ha affidato alla Lega Navale Italiana nell’ambito del progetto “Mare di Legalità“, presentato a Ostia nel giugno 2024 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di unità un tempo utilizzate per il traffico di esseri umani o di stupefacenti, oggi restituite a un impiego di pubblico interesse: diffusione della cultura del mare, sport accessibile, inclusione sociale, formazione nautica, tutela ambientale. Ogni barca della flotta della legalità reca il nome di una vittima delle mafie o del terrorismo.

A Palmi la scelta è ricaduta sui due Appuntati del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Palmi, in servizio nella stessa cittadina dalla quale Ocean Dream si prepara oggi a salpare con un significato del tutto rovesciato rispetto al suo passato.

Fava e Garofalo: una storia che inizia in caserma a Palmi

Antonino Fava, originario di Taurianova (Reggio Calabria), e Vincenzo Garofalo, originario di Scicli (Ragusa), prestavano servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Palmi. La sera del 18 gennaio 1994, durante un servizio di controllo lungo l’autostrada Salerno–Reggio Calabria, la loro Alfa 75 fu raggiunta dalle raffiche di mitra esplose da un’auto in transito poco dopo lo svincolo di Scilla. Entrambi morirono sul colpo. Furono insigniti della Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria.

L’agguato, ricondotto dai magistrati alla “strategia stragista” di Ndrangheta e Cosa nostra dei primi anni Novanta, è tuttora oggetto di un nuovo giudizio d’appello disposto dalla Corte di Cassazione. “Intitolare Ocean Dream ad Antonino Fava e Vincenzo Garofalo significa affidare al mare un messaggio di memoria e responsabilità. Una barca che fu strumento di un commercio criminale di vite umane torna oggi alla collettività come spazio di educazione, formazione nautica, solidarietà e impegno civile. È il modo più concreto che conosciamo per ricordare due Appuntati del Nucleo Radiomobile di Palmi che hanno servito lo Stato fino all’estremo sacrificio“, Avv. Giovanni Grillea, Presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi.

L’appuntamento rappresenta un momento di memoria civile per la comunità palmese e per l’intero territorio: una barca confiscata diventa luogo di formazione, partecipazione e legalità, trasformando un bene sottratto alla criminalità in un simbolo pubblico di riscatto.

Il programma della giornata – sabato 6 giugno 2026

ore 10:00 Apertura della cerimonia – modera il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati. Saluti del Presidente della Sezione di Palmi e interventi delle Autorità presenti.

ore 11:00 Veleggiata simbolica – cerimonia di issata delle vele e uscita in mare dell’imbarcazione Ocean Dream.

ore 12:00 Conclusione e rinfresco offerto dalla Sezione di Palmi. Sede: Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, Porto di Palmi Taureana.

Scheda tecnica – “Ocean Dream”

Modello – Jeanneau Sun Odyssey 42

Lunghezza – circa 12,8 metri

Provenienza – bene confiscato alla criminalità organizzata, impiegato nel traffico di migranti

Affidatario Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi

Destinazione – attività culturali, sportive, sociali, di formazione nautica e di protezione ambientale di pubblico interesse

Il progetto nazionale “Mare di Legalità”

Promossa dalla Lega Navale Italiana e presentata a Ostia nel giugno 2024 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’iniziativa prevede l’impiego di un parco di ventinove imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate dallo Stato alla LNI. Le barche, distribuite lungo le coste italiane, vengono dedicate alla memoria di vittime delle mafie e del terrorismo e sono destinate ad attività sociali, sportive, educative e ambientali rivolte in particolare a giovani e fasce fragili.

Nell’ambito del medesimo progetto la LNI ha già intitolato, fra le altre, la barca Cenide al giudice Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni e due imbarcazioni alle vittime di mafia Francesco Fortugno e Pietro Grasso a Locri. L’intitolazione di Ocean Dream a Palmi prosegue questo cammino di memoria e riscatto lungo la costa

calabrese.

La Lega Navale Italiana

La Lega Navale Italiana è ente pubblico non economico a base associativa, posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Fondata nel 1897, conta oltre 250 fra sezioni e delegazioni sull’intero territorio nazionale. Promuove la conoscenza dei problemi del mare, la pratica della nautica, la salvaguardia dell’ambiente marino e la diffusione della cultura della legalità. La Sezione di Palmi opera presso il porto di Palmi Taureana.