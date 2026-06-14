Palmi, l’I.I.S. “Einaudi–Alvaro” investe sul successo formativo degli studenti

Un progetto nato per contrastare la dispersione scolastica e rafforzare le competenze degli studenti si è trasformato in una concreta occasione di crescita per l’intera comunità scolastica. È questo il bilancio dell’iniziativa “Educare, Includere, Crescere oltre la dispersione scolastica – M4C1I1.4-2025-1686-P-62339”, realizzata dall’I.I.S. “Einaudi–Alvaro” di Palmi nell’ambito del PNRR – Agenda Sud. Grazie a un’attenta pianificazione delle attività e alla collaborazione tra Dirigenza, docenti, tutor, personale scolastico e famiglie, il progetto ha consentito di accompagnare numerosi studenti in percorsi di recupero e consolidamento delle competenze, contribuendo in modo significativo al loro successo formativo. I percorsi attivati hanno previsto interventi personalizzati di recupero disciplinare, attività di mentoring individuale, azioni di orientamento e un monitoraggio costante dei progressi degli studenti. Particolare attenzione è stata rivolta agli alunni che presentavano difficoltà in una o più discipline, con l’obiettivo di prevenire situazioni di insuccesso scolastico e favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi.

L’iniziativa ha coinvolto tutti i plessi dell’Istituto, garantendo pari opportunità agli studenti dei diversi indirizzi di studio

L’iniziativa ha coinvolto tutti i plessi dell’Istituto, garantendo pari opportunità agli studenti dei diversi indirizzi di studio. Le attività hanno interessato numerose aree disciplinari, tra cui italiano, lingue straniere, matematica, fisica, scienze, discipline economico-giuridiche e laboratori tecnico-professionali. Uno degli aspetti più significativi del progetto è stato il forte coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte. Il lavoro del gruppo di progetto, dei docenti esperti e dei tutor ha permesso di organizzare efficacemente i percorsi, monitorare la frequenza degli studenti e assicurare continuità alle attività didattiche.

I risultati raggiunti confermano il valore degli interventi previsti dal PNRR nel contrasto alla dispersione scolastica. L’esperienza maturata dimostra come azioni tempestive, mirate e condivise possano incidere positivamente sul percorso degli studenti, rafforzandone motivazione, competenze e fiducia nelle proprie capacità. Il successo dell’iniziativa è il frutto dell’impegno corale dell’intera comunità scolastica. Un ringraziamento va alla Dirigente Scolastica prof.ssa Mariarosaria Russo che ha creduto fortemente alle potenzialità dell’ istituto pianigiano coadiuvata dal suo collaboratore Prof Riccardo Rossetti e dalla DSGA avv. Carmela Cambareri, ai formatori di progetto, prof.ssa Ottavia Silvana Morgante e prof.ssa Antonella Catanzaro, ai docenti, ai tutor, agli assistenti tecnici, al personale ATA, agli studenti e alle famiglie che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, trasformando un’opportunità di finanziamento in un concreto percorso di crescita e inclusione con ottimi risultati.