Palmi, il sindaco Giovanni Calabria traccia il bilancio delle prime settimane: “uscire dalla gestione emergenziale”

Il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, traccia un primo bilancio delle attività svolte nelle prime settimane del suo mandato e mette al centro un messaggio politico e amministrativo chiaro: la città deve superare la logica della gestione emergenziale e tornare a una normalità fatta di metodo, continuità e programmazione. La notizia più rilevante per i cittadini riguarda l’impostazione che la nuova amministrazione intende dare all’azione di governo: non interventi episodici, ma una gestione ordinata dei servizi, una verifica reale delle condizioni finanziarie dell’ente e una rete istituzionale capace di accompagnare le scelte future. In questo quadro rientrano il contrasto all’abbandono dei rifiuti, la ricognizione dei capitoli di spesa, gli incontri con Prefettura, Regione e Autorità Portuale, il rapporto con la città francese di Grasse e l’accelerazione del Piano Strutturale Comunale.

Il messaggio alla città: “Palmi deve uscire dalla gestione emergenziale”

Il punto politico da cui parte il sindaco è la necessità di riportare Palmi fuori da una fase di amministrazione vissuta come emergenza permanente. Calabria parla di un cambio di passo che deve riguardare sia la macchina comunale sia la capacità dell’ente di programmare il futuro.

Il sindaco afferma: “Care cittadini, desidero condividere con voi il lavoro svolto nelle prime settimane del mio mandato. È un impegno che porto avanti con senso del dovere e con la volontà di costruire un rapporto diretto e trasparente con tutta la comunità. Fin dal primo giorno ho affermato un principio che considero fondamentale: Palmi deve uscire dalla gestione emergenziale che per troppo tempo ha condizionato la vita amministrativa della città. La normalità non può essere scambiata per straordinarietà. Dobbiamo tornare a un’amministrazione che funziona con regolarità, metodo e continuità, e che allo stesso tempo sia capace di programmare il futuro con visione e competenza.”

Rifiuti e decoro urbano: avviato il piano contro gli abbandoni

Tra le prime azioni indicate dal sindaco rientra il contrasto all’abbandono dei rifiuti, tema che riguarda direttamente il decoro urbano, l’immagine della città e la qualità della vita dei residenti. Calabria spiega che l’amministrazione ha già avviato un piano specifico per affrontare il fenomeno.

Nel comunicato, il sindaco dichiara: “Tra le prime azioni concrete abbiamo avviato un piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che danneggia l’immagine della città, compromette il decoro urbano e pesa sulla qualità della vita di tutti. Abbiamo intensificato i controlli, avviato le prime sanzioni, mappato le aree più critiche, attivato tavoli tecnici per pulizie straordinarie di spiagge, strade e aree verdi. Questa non è solo un’azione operativa: è una scelta politica precisa. Palmi deve essere una città pulita, ordinata e rispettata. E questo risultato lo raggiungeremo solo con un lavoro costante e con la collaborazione di tutti.”

Conti del Comune e programmazione: ricognizione dei capitoli di spesa

Un altro fronte centrale riguarda la situazione finanziaria dell’ente. Calabria annuncia una ricognizione puntuale dei capitoli di spesa, definendola un passaggio indispensabile per conoscere la reale capacità finanziaria del Comune e per programmare interventi sostenibili, anche in vista della stagione estiva.

Il sindaco afferma: “Abbiamo avviato una ricognizione puntuale dei capitoli di spesa per conoscere la reale capacità finanziaria dell’ente. È un passaggio indispensabile per programmare interventi credibili e sostenibili, soprattutto in vista della stagione estiva. Questa ricognizione non è un atto tecnico, ma un atto politico di responsabilità: significa guardare in faccia la realtà, capire quali risorse abbiamo davvero e impostare una programmazione seria, senza promesse irrealizzabili e senza scorciatoie. Solo conoscendo la verità sui conti del Comune, delle sue partecipate e dei suoi enti strumentali possiamo costruire un futuro solido per Palmi.”

Sicurezza, acqua, porto e servizi: la rete istituzionale per Palmi

Nelle prime settimane di mandato, Calabria ha avviato una serie di interlocuzioni istituzionali con l’obiettivo di rafforzare la posizione della città e affrontare dossier rilevanti per il territorio. Il sindaco cita gli incontri con il Prefetto di Reggio Calabria, con i rappresentanti della Regione Calabria, con il Presidente dell’Autorità Portuale e con i vertici del calcio dilettantistico regionale. Nel suo intervento, Calabria dichiara: “In queste settimane ho incontrato il Prefetto di Reggio Calabria, per affrontare i temi della sicurezza urbana ed alcuni aspetti legati all’emergenza idrica; i rappresentanti della Regione Calabria, per emergenza idrica, infrastrutture e servizi sociali; il Presidente dell’Autorità Portuale, per discutere dei prossimi lavori che interesseranno il porto di Palmi, destinato a rafforzare la sua vocazione turistica; i vertici del calcio dilettantistico regionale, in occasione del torneo interforze. Sono incontri che servono a costruire una rete istituzionale forte, capace di sostenere la nostra città.” Le priorità richiamate toccano alcuni dei temi più sensibili per i cittadini: sicurezza urbana, emergenza idrica, infrastrutture, servizi sociali e sviluppo del porto di Palmi. In particolare, il riferimento ai prossimi lavori sul porto viene collegato alla vocazione turistica della città.

Palmi e Grasse: turismo, identità e rapporti internazionali

Nel bilancio delle prime settimane trova spazio anche il rapporto con Grasse, città francese definita capitale mondiale del profumo. Calabria spiega di essersi recato nella città francese per confermare un rapporto di amicizia e avviare progetti comuni legati alle tradizioni culturali e identitarie. Il sindaco dichiara: “Mi sono recato a Grasse, città francese capitale mondiale del profumo, per confermare il rapporto di amicizia e avviare progetti comuni legati alle tradizioni culturali e identitarie delle nostre comunità. Un passo importante per aprire Palmi a nuove opportunità e valorizzare la nostra vocazione turistica e mediterranea.” Il riferimento alla vocazione turistica e mediterranea di Palmi si inserisce nella strategia più ampia indicata dal primo cittadino, che punta a valorizzare identità, cultura e relazioni esterne come strumenti di crescita per il territorio.

Piano Strutturale Comunale: accelerare il completamento del PSC

Tra i dossier amministrativi più rilevanti, Calabria cita il Piano Strutturale Comunale, lo strumento destinato a guidare lo sviluppo urbanistico, economico e turistico della città. Il sindaco annuncia di avere incontrato i tecnici del PSC con l’obiettivo di accelerarne il completamento. Nel comunicato si legge: “Ho incontrato i tecnici del Piano Strutturale Comunale (PSC) per accelerarne il completamento. Il PSC è lo strumento che guiderà lo sviluppo urbanistico, economico e turistico della città: vogliamo portarlo a termine con serietà e in tempi certi.” Il Piano Strutturale Comunale di Palmi viene così presentato come uno snodo fondamentale per la programmazione futura. Urbanistica, economia e turismo sono indicati come ambiti collegati, da affrontare attraverso uno strumento capace di orientare le scelte della città.

Il ringraziamento al personale comunale

Nel suo messaggio, Calabria dedica un passaggio anche alla macchina amministrativa, ringraziando dirigenti, funzionari e personale comunale per il lavoro svolto in questa fase iniziale del mandato. Il sindaco afferma: “Desidero ringraziare i dirigenti, i funzionari e tutto il personale comunale. In queste settimane stanno lavorando con impegno, professionalità e senso del dovere. Il loro contributo è fondamentale per affrontare questa fase di avvio e per costruire un’amministrazione solida, efficiente e vicina ai cittadini.” Il richiamo al ruolo del personale comunale conferma l’idea di un’amministrazione che, nelle intenzioni del sindaco, deve essere solida, efficiente e vicina alla comunità. La riorganizzazione dell’azione amministrativa passa quindi anche dal lavoro interno agli uffici.

Calabria: “Questo è solo l’inizio”

La chiusura del messaggio guarda alla prosecuzione del mandato e ribadisce l’impegno a comunicare con regolarità con i cittadini. Per Calabria, la trasparenza diventa parte integrante del rapporto tra amministrazione e comunità. Il sindaco conclude: “Questo è solo l’inizio. Il lavoro è tanto, ma la volontà di servire Palmi con impegno, responsabilità e trasparenza è più forte che mai. Continuerò a informarvi con regolarità, perché una comunità informata è una comunità più forte, più consapevole e più unita.” Il primo bilancio di Giovanni Calabria sindaco di Palmi mette dunque insieme azioni immediate e programmazione: dal contrasto agli abbandoni dei rifiuti alla verifica dei conti del Comune, dagli incontri istituzionali sull’emergenza idrica e sulle infrastrutture fino al rilancio del porto di Palmi, al rapporto con Grasse e al completamento del PSC. Il messaggio politico è quello di una città che, nelle intenzioni dell’amministrazione, deve tornare alla normalità amministrativa per poter costruire una prospettiva di sviluppo stabile e credibile.