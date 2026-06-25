“Palmi è casa mia”, cittadini protagonisti della nuova campagna per il decoro e il rispetto della città

L’Assessorato ai Lavori Pubblici della nuova Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Calabria presenta “Palmi è casa mia”, la nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al decoro urbano, alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti, alla cura dei luoghi simbolo della Città e al rispetto quando si è in compagnia dei propri animali d’affezione. La campagna prende forma attraverso una serie di mini spot che hanno una caratteristica distintiva: i protagonisti non sono attori, ma liberi cittadini di Palmi che hanno scelto di mettersi in gioco e contribuire al bene comune. Volti, storie e gesti quotidiani diventano così il cuore di un messaggio semplice e potente: la Città è di tutti, e tutti possono fare la differenza.

La campagna sarà diffusa sui canali social istituzionali

“Abbiamo voluto che fossero i cittadini a raccontare Palmi”, spiega l’Assessore Dott.ssa Lucia Muscari. “Perché il senso di appartenenza nasce quando ci si riconosce nei luoghi e nelle persone che li vivono. “Palmi è casa mia” è un invito a prendersi cura della Città come si farebbe con la propria casa”, evidenzia. Gli spot affrontano temi concreti: il corretto conferimento dei rifiuti, il rispetto degli spazi pubblici, la tutela dei parchi e dei monumenti, la responsabilità quando si passeggia con i propri “amici pelosi”. Ogni video mostra gesti quotidiani da evitare, che, se variati, possono generare un grande cambiamento. La campagna, una delle prime azioni fortemente volute dall’Amministrazione Calabria insediata da circa un mese, sarà diffusa sui canali social istituzionali, attraverso la stampa e per mezzo di una campagna affissioni. “Il decoro urbano è un valore che si costruisce insieme”, prosegue l’Assessore. “Questa campagna vuole ricordare che ogni gesto conta: non abbandonare un rifiuto, rispettare un parco, prendersi cura dei nostri animali significa prendersi cura di Palmi. E Palmi è davvero casa nostra”, conclude.