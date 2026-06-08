Pallanuoto, SSD Unime U16 alla Final Eight Nazionale del Campionato Allievi “C”

Risultato di grande prestigio per il team pallanuoto della SSD UniMe che con la formazione Under 16 maschile – al suo primo anno di partecipazione nel Campionato Regionale Allievi / Gruppo A – conquista l’ambito accesso alla Final Eight Nazionale del Campionato Allievi “C”, confermando la crescita del movimento pallanotistico universitario e regalando alla società un traguardo di assoluto prestigio. Nel round di qualificazione disputato presso il Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli, i giovani grigio-azzurri guidati da mister Rodic hanno affrontato nel Girone 4 la Polisportiva CN Salerno, il CUS Bari e la Polisportiva Delta, distinguendosi per qualità di gioco, personalità e grande spirito di squadra.

L’esordio è stato particolarmente convincente, con il successo per 13-8 contro la Polisportiva Delta. Nella seconda sfida è arrivata una sconfitta di misura contro i padroni di casa del CN Salerno, maturata soltanto negli ultimi secondi di gara al termine di un confronto equilibrato e spettacolare, concluso sul 15-14. Determinante, infine, la netta vittoria contro il CUS Bari per 19-8, risultato che ha certificato il passaggio del turno e l’accesso alle semifinali nazionali.

Un traguardo importante per un gruppo giovane e ambizioso che, attraverso impegno, sacrificio e costanza, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama nazionale. La qualificazione alla Final Eight rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico, ma anche un segnale estremamente positivo per il futuro della pallanuoto universitaria in particolare e messinese più in generale, con l’obiettivo di confermarsi anche nel futuro tra le eccellenze della pallanuoto che conta.

La Final Eight Nazionale si svolgerà a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dal 23 al 26 giugno 2026, appuntamento nel quale la SSD UniMe si confronterà con le migliori realtà italiane della categoria, portando con orgoglio la bandiera universitaria e messinese sul palcoscenico nazionale.