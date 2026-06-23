Palermo, ufficializzate le avversarie delle amichevoli per il ritiro in Trentino | NOMI, GIORNI E ORARI

Cinque amichevoli per il Palermo nel corso del ritiro estivo in Trentino-Alto Adige, in programma dal 10 al 30 luglio 2026. La squadra allenata da Filippo Inzaghi affronterà una serie di test internazionali e nazionali tra Santa Cristina in Valgardena e Naz-Sciaves. Le gare si disputeranno contro FC Gherdëina, FC Ingolstadt 04, FC Paradiso, FC Nürnberg e FC Iraklis 1908. L’orario di inizio delle partite potrà subire variazioni.

Il calendario delle amichevoli

Questo il calendario, con giorni e orari:

Mercoledì 15 luglio, ore 17.30 : Palermo FC vs FC Gherdëina (ITA), Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ);

: Palermo FC vs FC Gherdëina (ITA), Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ); Sabato 18 luglio, ore 16.00 : Palermo FC vs FC Ingolstadt 04 (GER), Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ);

: Palermo FC vs FC Ingolstadt 04 (GER), Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ); Mercoledì 22 luglio, ore 17.00 : Palermo FC vs FC Paradiso (SUI), Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ);

: Palermo FC vs FC Paradiso (SUI), Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ); Sabato 25 luglio, ore 16.00 : Palermo FC vs FC Nürnberg (GER), Sportzone Laugen, Naz-Sciaves (BZ);

: Palermo FC vs FC Nürnberg (GER), Sportzone Laugen, Naz-Sciaves (BZ); Mercoledì 29 luglio, ore 17.00: Palermo FC vs FC Iraklis 1908 (GRE), Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ).

Per ciascuna partita in programma a Santa Cristina in Valgardena, il biglietto intero sarà acquistabile esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto sportivo al prezzo di 10 euro. L’accesso per i minori di 14 anni sarà gratuito. Le modalità di ingresso per la gara che si disputerà a Naz-Sciaves saranno comunicate successivamente. La vendita dei tagliandi delle cinque amichevoli sarà gestita direttamente dagli organizzatori locali.