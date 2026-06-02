Palermo, nasce la prima Gay street della Sicilia

Nel quartiere Vucciria di Palermo è stata inaugurata la prima Gay Street della Sicilia, un progetto che unisce visibilità, cultura e sostegno alla comunità LGBTQ+. La nuova Gay Street si trova in via Argenteria ed è stata aperta al pubblico per dare il via al mese del Pride, diventando subito un luogo simbolo della lotta per i diritti e della promozione della diversità. Non si tratta solo di uno spazio di festa o celebrazione. Come sottolineano gli organizzatori, la Gay Street di Palermo sarà un vero punto di riferimento per la comunità, con attività culturali, iniziative informative e servizi dedicati alla protezione e al supporto delle persone LGBTQ+.

Un centro informativo e uno sportello antiviolenza al servizio della comunità

All’interno della nuova Gay Street, è stato allestito un centro informativo e uno sportello antiviolenza, pensati per garantire supporto, orientamento e tutela a chi vive situazioni di discriminazione o violenza. Questo spazio vuole rappresentare un modello di inclusione sociale, dove chiunque può trovare ascolto, consulenza e strumenti concreti per affrontare problemi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere. La presenza dello sportello antiviolenza testimonia l’impegno diretto della città di Palermo nella promozione dei diritti umani e nella creazione di ambienti sicuri, confermando l’importanza di spazi pubblici che non siano solo simbolici, ma realmente attivi nella protezione della comunità.