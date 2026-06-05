Palermo, la banda musicale della Marina Militare in concerto al Teatro Biondo

Un evento gratuito aperto alla città in occasione della Giornata della Marina del 10 giugno: musica, cultura e valori al servizio del Paese

In occasione della Giornata della Marina, che quest’anno sarà celebrata a Palermo, la Banda Musicale della Marina Militare si esibirà il prossimo 9 giugno in concerto presso il Teatro Biondo. L’iniziativa, promossa quale omaggio della Forza Armata alla città, rappresenta un momento di incontro all’insegna della musica, della cultura e della condivisione dei valori di servizio, impegno e vicinanza al Paese che da sempre uniscono la Marina Militare alla comunità palermitana.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, previa prenotazione (nominativi e residenza) all’indirizzo email concertomm.palermo@gmail.com, avrà inizio alle ore 20:30 e una durata prevista di circa due ore. L’accesso al teatro sarà consentito dalle ore 19:30 alle ore 20:15, fino al raggiungimento della capienza disponibile.