Palermo, il foro italico torna fruibile, completati gli interventi di riqualificazione dell’Adsp

Il Foro Italico è pronto ad accogliere il concerto di Radio Italia Live con un volto rinnovato. L’area, uno dei luoghi simbolo del rapporto tra Palermo e il mare, è stata infatti interessata negli ultimi mesi da un articolato intervento di sistemazione e di ripristino delle aree e dei camminamenti pedonali, resi inutilizzabili e pericolosi dalla mareggiata provocata dal ciclone Harry. La riqualificazione, realizzata dall’AdSP con fondi propri, si è appena conclusa e l’Authority è pronta a consegnare formalmente l’area al Comune: “I lavori di rimozione dei detriti e di pavimentazione hanno consentito di ripristinare pienamente la funzionalità del sito, migliorando le condizioni di sicurezza, accessibilità e capacità di accoglienza e rendendo nuovamente fruibile uno degli spazi pubblici più rappresentativi del waterfront cittadino”, commenta il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino.

“L’attività realizzata ha, inoltre, permesso di rispettare l’impegno assunto nei mesi scorsi con gli organizzatori del concerto, assicurando la disponibilità del luogo nei tempi richiesti per ospitare uno degli appuntamenti musicali più partecipati a livello nazionale. Il concerto del prossimo 28 giugno si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del rapporto tra porto e città portato avanti dall’Autorità di Sistema portuale e orientato a restituire qualità urbana agli spazi affacciati sul mare e a rafforzarne la funzione pubblica e collettiva”, conclude.