Palermo, finti esperti di medicina estetica sui social: due denunciati per esercizio abusivo della professione

Non avevano alcun titolo, eppure si proponevano sui social network come professionisti del ritocco estetico. E’ la scoperta fatta da carabinieri della Stazione di Terrasini e del Nas di Palermo che hanno denunciato una donna e un uomo, entrambi di 28 anni, per esercizio abusivo di una professione medica. L’attività investigativa è scattata lo scorso aprile a seguito della denuncia presentata da una cliente, rimasta profondamente insoddisfatta da un trattamento di medicina estetica ricevuto a fine marzo.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire il raggio d’azione dei due indagati che, attraverso inserzioni pubblicitarie su una pagina social, promuovevano sedute e interventi estetici che venivano poi eseguiti in totale assenza di autorizzazioni e competenze mediche, in un Bed & breakfast di Palermo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni in uso ai due indagati a Gela e Niscemi durante le quali sono stati sequestri numerosi dispositivi medici e medicinali specifici per uso estetico, dispositivi informatici utilizzati per la gestione dell’attività e ulteriore materiale ritenuto riconducibile alla conduzione abusiva della professione medica.