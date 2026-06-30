Palermo, colpo dalla Serie A: dal Parma arriva Nahuel Estévez

Un altro colpo dalla Serie A per il Palermo, che ha abituato ad acquisti dalla categoria superiore nell’intenzione di costruire una squadra competitiva e in grado di tentare il salto in massima serie. L’ultimo annuncio in questione è quello di Nahuel Estévez, che sbarca in Sicilia dopo quattro anni a Parma tra Serie A e B. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Nahuel Estévez. Il calciatore, svincolatosi dal Parma Calcio, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Nahuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota della società rosanero.

Centrocampista, mezz’ala di gamba con buone doti di inserimento, nei quattro anni in Emilia ha segnato 4 reti in oltre 100 presenze. Tra i protagonisti della promozione in A dei ducali, nell’ultima stagione è sceso in campo 32 volte.