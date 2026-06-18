Palermo, altra conferma: il reggino Giuseppe Geria è ancora il responsabile del settore giovanile

Altra conferma in casa Palermo, dopo quella del DS Osti. Il club rosanero ha annunciato la prosecuzione del rapporto con Giuseppe Geria nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile del Club rosanero. Geria, reggino e con un importante passato alla Reggina nei tempi d’oro (per lui anche una piccola parentesi con Saladini, di qualche mese, prima del disastro) è passato poi in Sicilia, con un ruolo di primo piano nel club siciliano, non prima dell’avventura con il Rimini in Serie C.

Palermo che si sta già muovendo in vista della prossima stagione, a partire dalle conferme. Oltre a mister Inzaghi, appunto, anche DS e ora responsabile del settore giovanile. Il compito più importante sarà ovviamente sul calciomercato: i siciliani non vogliono fallire ancora. “Il Palermo FC comunica la conferma di Giuseppe Geria nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile del Club rosanero. A Geria le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota.