Palazzo Zanca si illumina di viola: il Comune di Messina aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica

Anche il Comune di Messina aderisce alla XVII Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica (World Scleroderma Day), promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica, partecipando all’iniziativa nazionale “Accendiamo le luci sulla Sclerosi Sistemica”. Su disposizione del sindaco Federico Basile, nella serata di oggi, 29 giugno, Palazzo Zanca sarà illuminato di viola, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione dedicata a una malattia rara, complessa e ancora priva di una terapia risolutiva.

L’iniziativa coinvolge circa un centinaio di città italiane che illumineranno monumenti, palazzi comunali ed edifici simbolo

L’iniziativa coinvolge circa un centinaio di città italiane che illumineranno monumenti, palazzi comunali ed edifici simbolo con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla sclerosi sistemica, promuovere la diagnosi precoce, sostenere la ricerca scientifica e ribadire il diritto dei pazienti ad accedere a cure e servizi socio-assistenziali adeguati. Il viola richiama il fenomeno di Raynaud, noto come il “fenomeno delle mani fredde e delle dita viola”, che rappresenta uno dei principali campanelli d’allarme della sclerosi sistemica e di altre malattie del tessuto connettivo. Riconoscerlo tempestivamente può favorire una diagnosi precoce e un percorso terapeutico più efficace.

“L’illuminazione di Palazzo Zanca rappresenta un gesto simbolico ma significativo – dichiara il sindaco Federico Basile – con cui il Comune di Messina intende esprimere vicinanza alle persone che convivono con la sclerosi sistemica e alle loro famiglie. Sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie rare significa contribuire a diffondere maggiore conoscenza, favorire la diagnosi precoce e sostenere il diritto a un’assistenza sempre più efficace ed equa”. La Lega Italiana Sclerosi Sistemica, associazione di promozione sociale nata nel 2010 dall’iniziativa di pazienti e familiari, rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale per le persone affette dalla patologia. L’associazione accompagna pazienti e caregiver nel percorso diagnostico e terapeutico, promuove attività di informazione e sensibilizzazione, tutela i diritti dei malati e sostiene la ricerca scientifica con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla malattia.