Paghetta ancora attuale in Calabria: per il 67% educa i figli al valore del denaro

Altro che abitudine superata, la paghetta sembra essere uno strumento ancora attuale nelle famiglie in Calabria. Per oltre 6 calabresi su 10 (67%) rappresenta infatti tuttora un mezzo efficace per responsabilizzare i figli sul valore e sull’uso del denaro e per introdurli alla cultura del risparmio. È quanto evidenzia l’ultima indagine dell’Osservatorio Sara Assicurazioni. Accanto a questa, emergono anche altri metodi ritenuti utili per favorire consapevolezza ed educare i più giovani sull’argomento, come coinvolgerli nelle spese quotidiane (20%) e affidare loro fin da subito piccole somme da gestire in autonomia (25%). Un ulteriore 23% sottolinea inoltre l’utilità del tradizionale salvadanaio come strumento educativo che permette di familiarizzare sui concetti della pianificazione e dell’accantonamento dei risparmi.

Nonostante queste pratiche, tuttavia, l’educazione finanziaria in famiglia incontra ancora diversi ostacoli. Il 30% dei calabresi vede infatti ragazzi e ragazze, soprattutto quando molto giovani, in vari casi non sufficientemente pronti a gestire il denaro e il 26% teme che possano attuare comportamenti impropri. Un ulteriore 17% evidenzia inoltre come l’argomento sia spesso difficile da affrontare in famiglia, perché ancora percepito come un tabù.

Guardando al futuro economico delle nuove generazioni, nonostante la maggioranza dei calabresi veda incertezza all’orizzonte, 6 su 10 si dichiarano propensi a investire per il futuro dei propri figli. Tra i principali obiettivi vi sono la volontà di proteggerli dagli imprevisti (38%), aiutarli a sostenere il loro percorso di studi (32%), e affrontare un mercato del lavoro incerto (26%), potendo contare su un proprio capitale. Tra le motivazioni emerge anche il costo della vita sempre più elevato, indicato dal 25% degli intervistati. Questa propensione si traduce in scelte di risparmio ben definite: il 35% dei rispondenti indica nelle polizze vita e per il risparmio le opzioni cui guarderebbe per rendere più sicuro il futuro economico dei figli. Segue il libretto di risparmio (30%).

“I dati evidenziano una forte attenzione dei calabresi verso il futuro economico dei propri figli, che si traduce in una propensione all’investimento con una chiara preferenza per soluzioni che garantiscano protezione del capitale e rendimenti, indicati dal 25% e dal 30% degli intervistati – dichiara Emiliano De Salazar, Direttore Vita di Sara Vita – In questo contesto, le polizze assicurative per il risparmio e l’investimento si confermano strumenti efficaci poiché consentono di costruire progressivamente un capitale solido e affrontare con maggiore serenità le sfide future. Le nostre soluzioni, attraverso approcci personalizzati e una gestione di portafoglio attenta, permettono di ottenere risultati significativi e in linea con gli obiettivi delle persone e delle famiglie”.