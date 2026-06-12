Ospedale Piemonte, la CISL FP Messina scrive al Prefetto

Dopo la mobilitazione di martedì e il presidio all’ingresso del Piemonte, la CISL FP Messina ha formalmente chiesto l’intervento del Prefetto di Messina e la convocazione urgente di un tavolo istituzionale sulla situazione dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, dove permane lo stato di agitazione del personale a causa delle crescenti criticità organizzative, occupazionali ed economico-finanziarie che interessano l’Ente. Nella nota inviata alla Prefettura, e per conoscenza all’Assessore Regionale alla Salute, il sindacato esprime forte preoccupazione per il futuro dell’Istituto e dei lavoratori, richiamando l’attenzione su questioni ancora irrisolte quali la stabilizzazione del personale precario, la carenza di organico, la continuità dei servizi sanitari e la sostenibilità economica dell’azienda. Particolare apprensione viene, poi, espressa per il personale precario che, dopo le rassicurazioni ricevute sui percorsi di stabilizzazione e assunzione, rischierebbe di vedere interrotto il rapporto di lavoro alla scadenza del mese di giugno, con inevitabili ripercussioni sia sul piano occupazionale sia sulla continuità assistenziale.

“Ad aggravare ulteriormente il quadro – spiega il segretario generale Giovanna Bicchieri – le dimissioni del Direttore Amministrativo, Felicita Crupi, punto di riferimento per l’Ente, grazie alla competenza, all’esperienza e alla conoscenza maturate negli anni”. Secondo il sindacato, infatti, la decisione non può essere considerata un semplice avvicendamento gestionale, ma rappresenta un segnale che impone una riflessione approfondita sul clima organizzativo e sui rapporti istituzionali interni all’azienda.

“La perdita di una figura amministrativa di comprovata esperienza – afferma Bicchieri – avviene in una fase particolarmente delicata, caratterizzata da importanti difficoltà economico-finanziarie e dalla necessità di garantire adeguate risposte ai lavoratori e ai cittadini. Per questo motivo il sindacato ritiene indispensabile fare piena chiarezza sull’utilizzo delle risorse regionali destinate al personale e sulle scelte organizzative adottate dalla Direzione Strategica”.

La CISL FP chiede la convocazione urgente di un incontro

Nella richiesta indirizzata al Prefetto, la CISL FP chiede la convocazione urgente di un incontro con tutti i soggetti istituzionali competenti affinché vengano fornite risposte concrete sulle prospettive dell’IRCCS Neurolesi e sulle garanzie occupazionali per il personale. Contestualmente, il sindacato invita la Direzione Generale a respingere le dimissioni del Direttore Amministrativo e ad avviare ogni iniziativa utile a ricostruire un clima di collaborazione, rispetto istituzionale e valorizzazione delle professionalità presenti nell’Ente.“La tutela dell’IRCCS Neurolesi, dei suoi lavoratori e dei cittadini che quotidianamente usufruiscono dei servizi dell’Istituto – conclude il segretario generale – deve rappresentare la priorità assoluta di ogni scelta amministrativa e gestionale”.