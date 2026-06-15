Ospedale di Melito Porto Salvo, al via la raccolta firme con le richieste dei cittadini

Parte domani mattina a Melito Porto Salvo la grande mobilitazione popolare con una raccolta firme capillare. I cittadini scendono in piazza per fermare lo spostamento dei servizi specialistici dell’ex INAM verso la Casa di Comunità di Roghudi e per chiedere il rilancio definitivo dell’Ospedale “Tiberio Evoli”. L’istanza formale, inviata oggi al Sindaco, traccia una linea d’azione legale e politica netta. Non si chiede solo il ricorso al TAR Calabria per bloccare il trasferimento selvaggio dell’ex INAM, che costringe i fragili a odissee di 16 chilometri senza mezzi pubblici, ma si rivendica un cambio di passo storico: l’elevazione del Presidio “Tiberio Evoli” a Ospedale Spoke, equiparandolo alle strutture di Locri e Polistena.

Secondo i promotori della petizione, supportati dalle recenti denunce giornalistiche di Capo Sud, “solo il riconoscimento dello status di “Spoke” può garantire il ripristino del diritto alla salute – oggi sistematicamente negato – a tutta la vasta Area Grecanica e alle comunità delle zone interne. Questa operazione strategica permetterebbe di blindare la pianta organica, arginare la drammatica migrazione sanitaria verso altre regioni e, soprattutto, decongestionare il Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, alleggerendo la pressione sul pronto soccorso e sui reparti della città capoluogo”. “Melito deve tornare a essere il baricentro sanitario del territorio. Chiediamo al Sindaco Nastasi di guidare questa battaglia legale e istituzionale. Invitiamo tutti i cittadini, i comitati e le forze sociali a presentarsi in massa ai banchetti da domani mattina muniti di documento di identità”, concludono i promotori.