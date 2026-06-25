ORL NextGen a Messina, due giorni di confronto scientifico al Polo Papardo

Si terrà nei giorni 26 e 27 giugno a Messina nell’Aula Magna Vittorio Ricevuto al Polo Papardo, l’evento scientifico “ORL NextGen: aggiornamenti clinici e approccio evidence-based”. Responsabile scientifico e Presidente del Congresso il dott. Cosimo Galletti, Dirigente medico U.O di Otorinolaringoiatria e Ricercatore presso l’Universita’ degli studi di Enna che ha dichiarato come l’ incontro che si aprira’ venerdi’ alle ore 13:30 con i saluti istituzionali, abbia l’ obiettivo di favorire il confronto scientifico, l’ aggiornamento evidence-based e la crescita professionale delle nuove generazioni di otorinolaringoiatri.

Diverse saranno le tavole rotonde presiedute da maestri della scuola siciliana di ORL

Diverse saranno le tavole rotonde presiedute da maestri della scuola siciliana di ORL, dedicate all’approfondimento tematico multidisciplinare. Prevista inoltre una sessione dedicata interamente ai medici in formazione specialistica con discussione di casi clinici di interesse ed il conferimento alla migliore presentazione del Premio intitolato alla memoria del dott. Carlo Trovato, giovane otorinolaringoiatra scomparso prematuramente. A patrocinare l’evento fortemente voluto dal Gruppo dei Giovani Otorinolaringoiatri Under 40 della Società italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale, l’ ASOAF&ChCF. (Ass. Siciliana di Otorinolaringoiatria, Audiologia, foniatria e chirurgia Cervico- Facciale), l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi di Enna, l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Messina.