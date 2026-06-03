Ordine degli Architetti PPC RC, concluso il percorso di Formazione Scuola-Lavoro con gli studenti reggini

Si sono conclusi presso le sedi del liceo Leonardo Da Vinci di RC e del Liceo “Campanella/Preti/ Frangipane” i due progetti di Formazione Scuola Lavoro (FSL) promossi dall’Ordine degli Architetti PPC RC, svoltosi in piena collaborazione con i due istituti scolastici e con attività programmate presso il Dipartimento Architettura e Design (dAeD) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. I progetti articolati sul tema “Architettura e Futuro: Necessità urbana e sociale” hanno rappresentato per i ragazzi un’occasione di grande riflessione sul tema, oltre che di orientamento alla professione attraverso un percorso che li ha visti impegnati in attività teoriche e pratiche, svolte sia in presenza che in modalità on line, coinvolgendo professionisti, membri del consiglio dell’OAPPC RC, docenti e ricercatori del dAeD.

Entrambi i percorsi di formazione, focalizzando sull’importanza del ruolo dell’architetto nella società contemporanea, hanno investigato ed approfondito i possibili ambiti applicativi della professione, con un approccio interscalare (dal design al territorio) ed approfondendo le questioni legate alla sostenibilità, l’accessibilità, il paesaggio, l’urbanistica e la progettazione.

Gli stessi, svoltosi durante l’anno scolastico che si sta per concludere, hanno avuto la loro giornata conclusiva presso i rispettivi locali dei licei con la presentazione da parte degli alunni dei loro elaborati progettuali, risultato di un’attività laboratoriale di analisi e lettura critica dello spazio scuola da loro frequentato.

I progetti di orientamento sono stati coordinati dalla Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di RC arch. Santina Dattola con la collaborazione dei tutor designati per l’Ordine, arch.tti Consiglieri Sabina Pezzano e Giuseppe Mangano. Un sentito ringraziamento va alla Dirigente del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, Prof.ssa Antonella Borrello con i tutor interni alla scuola, prof.ssa Francesca Cotroneo e prof. Giuseppe Marra, e alla Dirigente del Liceo “Campanella/Preti/ Frangipane”, Avv. Prof. Lucia Zavettieri con i tutor interni alla scuola, prof.ssa Francesca Calarco, e la prof.ssa Giuseppina Barbera. Inoltre, si ringrazia la direttrice del Dipartimento dAeD UniRC, prof.ssa Consuelo Nava, per la collaborazione in attività programmate presso le aule universitarie guidate dalla prof.ssa Francesca Schepis (Delegata Orientamento dAeD) e con il supporto dei giovani ricercatori architetti Pietro Bova, Eleonora La Fauci e Wegdan Faydullah.

L’iniziativa ha confermato l’impegno dell’Ordine nel promuovere la cultura dell’architettura e nel rafforzare il dialogo tra scuola, università e professione, contribuendo alla crescita formativa e orientativa delle giovani generazioni.

“Investire nella formazione e nell’orientamento dei giovani significa costruire consapevolezza e responsabilità verso il territorio e la qualità dello spazio in cui viviamo. Il nostro ruolo, come Ordine, non si limita solo al tempo della “professione”, ma, grazie anche alla collaborazione con il dAeD dell’Università Mediterranea, intende far comprendere le potenzialità di un percorso che può essere svolto interamente (dalla scuola al conseguimento della laurea) nella nostra città“, dichiara il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di RC, arch. Santina Dattola.