OPI Messina, eletto il nuovo Presidente

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha proceduto all’elezione del nuovo Presidente dell’Ente, a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente uscente, che ha concluso il proprio mandato anticipatamente per sopraggiunta incompatibilità, da statuto, con il nuovo incarico di Segretario Generale della FP CGIL di Messina. Le dimissioni, formalmente ratificate nel corso della seduta del Consiglio Direttivo, giungono dopo quasi nove anni di impegno istituzionale al vertice dell’Ordine, di cui tre alla guida dell’allora Collegio IPASVI e sei come Presidente dell’OPI Messina, accompagnando la professione infermieristica in una fase storica di profonda evoluzione normativa e organizzativa.

Nel corso del suo intervento di commiato, il presidente uscente Antonino Trino ha espresso “gratitudine ai componenti del Consiglio Direttivo Barbaro, Finocchio e Caminiti, ai consiglieri tutti, alle commissioni di Albo, ai Revisori ed al personale amministrativo Gabriella e Rosaria, sottolineando il percorso condiviso che ha consentito di consolidare il ruolo dell’Ordine sul territorio, rafforzare la rappresentanza professionale e promuovere numerose iniziative a favore degli infermieri messinesi. Il nuovo Presidente Salvatore Finocchio, al quale non farò mancare il mio supporto, raccoglie un’eredità importante, impegnandosi a proseguire nel solco della continuità amministrativa e programmatica già tracciata dal Consiglio Direttivo ha concluso Trino. Restano infatti confermati gli obiettivi strategici del mandato, orientati alla valorizzazione della professione infermieristica, alla tutela degli iscritti e al rafforzamento del ruolo degli infermieri all’interno del sistema sanitario”.

“Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato il neo Presidente Finocchio – consapevole dell’importanza del ruolo che l’Ordine svolge a sostegno della professione e della comunità. Lavoreremo insieme per completare il programma avviato e affrontare le nuove sfide che attendono gli infermieri”.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha ringraziato il presidente uscente Trino

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha ringraziato il presidente uscente Trino per il lavoro svolto, la dedizione e l’impegno profusi nel corso degli anni, formulandogli i migliori auguri per il prestigioso incarico sindacale assunto recentemente. Confermato dall’Opi Messina con la nomina di Salvatore Finocchio, il proprio impegno nel rappresentare e sostenere la comunità professionale infermieristica, proseguendo con determinazione il percorso di crescita e innovazione intrapreso negli ultimi anni.