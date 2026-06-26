Operazione “Piazza Pulita”, i Consiglieri di Reggio Futura: “così Cannizzaro restituisce dignità e normalità”

Il piano straordinario “Piazza Pulita” incassa il sostegno del gruppo consiliare Reggio Futura. I tre consiglieri comunali a Palazzo San Giorgio – Curatola, Parisi e Iatì – plaudono all’iniziativa avviata dal sindaco Francesco Cannizzaro, definendola un cambio di passo nella gestione del decoro urbano e della pulizia della città. “L’avvio del piano straordinario denominato “Piazza Pulita”, fortemente voluto e coordinato in prima persona dal sindaco Francesco Cannizzaro, rappresenta il segnale di discontinuità che i cittadini attendevano da anni. Finalmente Reggio Calabria esce dalla paralisi delle scuse, degli alibi e dei pretesti, per entrare nella stagione degli interventi concreti, dei fatti e della programmazione”.

Secondo i rappresentanti del gruppo, l’operazione non va letta come un intervento isolato, ma come parte di una risposta più ampia al degrado che da tempo interessa diversi quartieri della città. “L’operazione straordinaria iniziata ieri – continuano i consiglieri – non è un’azione spettacolare fine a sé stessa, ma una risposta intensa, concreta, strutturata e coordinata per contrastare il degrado urbano che da troppo tempo penalizza tutti i nostri quartieri, dal centro alle periferie. Restituire decoro, pulizia e sicurezza ai luoghi della nostra quotidianità è il primo, fondamentale passo per ridare dignità ai reggini e presentare a visitatori e turisti la nostra bella città con l’abito che merita”.

Sostegno alla tolleranza zero

I rappresentanti di Reggio Futura a Palazzo San Giorgio condividono anche la linea della fermezza, sottolineando la necessità della collaborazione dei cittadini accanto allo sforzo straordinario messo in campo dall’amministrazione. “Accanto allo sforzo straordinario di uomini e mezzi messo in campo dall’amministrazione, serve la collaborazione di tutti. Per questo condividiamo e sosterremo con forza la linea della tolleranza zero contro gli incivili e chiunque pensi di poter continuare a deturpare il bene comune nell’impunità. La difesa del territorio e del decoro urbano è una battaglia di civiltà che vinceremo insieme”.

“Il nostro plauso e il nostro totale sostegno vanno al sindaco Cannizzaro e a tutti gli operatori impegnati sul campo. Come gruppo consiliare saremo in prima linea per supportare questa e le prossime azioni che, finalmente, stanno tracciando la strada giusta per la rinascita e la bellezza di Reggio Calabria”, concludono i tre consiglieri comunali di Reggio Futura. Il gruppo consiliare conferma dunque il proprio appoggio al percorso avviato dall’amministrazione comunale, indicando nel decoro urbano, nella pulizia e nella sicurezza dei quartieri i primi tasselli per restituire dignità e bellezza alla città.