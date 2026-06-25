Operazione “Piazza Pulita”, Daniele Romeo: “dove prima c’era immobilismo, oggi c’è una squadra che decide e agisce”

“Con la giornata di oggi e l’avvio dell’operazione “Piazza Pulita”, fortemente voluta dalla nuova Amministrazione comunale, Reggio Calabria lancia un segnale chiaro e inequivocabile: il decoro, la legalità e la vivibilità dei nostri spazi pubblici tornano a essere una priorità! Non è solo un intervento spot ma è una risposta immediata a quello che la gente ci ha chiesto e per cui ha votato la nostra coalizione: un cambio di passo repentino e tangibile”. Comincia così il post di Daniele Romeo, candidato al Consiglio Comunale con Reggio Futura ma primo dei non eletti.

L’uomo, molto vicino politicamente a Giuseppe Scopelliti, ha commentato l’annuncio di Cannizzaro di oggi, ovvero il lancio dell’operazione “Piazza Pulita”. “A dimostrazione che non si tratta di un’azione isolata, l’operazione viene blindata e garantita nel tempo grazie a una novità fondamentale: l’istituzione del nucleo dedicato della Polizia Locale. Una squadra fortemente voluta per vigilare sul territorio, contrastare il degrado in modo permanente e sanzionare chi non rispetta le regole, operativa h24 e quindi in orario anche notturno, in quella fascia di giornata in cui è più frequente l’abbandono dei rifiuti” si legge ancora.

“Ed ancora – aggiunge Romeo – la capacità del nostro sindaco Francesco Cannizzaro di ottenere in via straordinaria e temporanea il raddoppio della quantità di rifiuti da poter conferire, ci garantisce la riuscita di questo primo fondamentale intervento. La differenza rispetto al passato e alla vecchia gestione della città è sotto gli occhi di tutti. Laddove prima regnavano l’immobilismo, i rinvii e le infinite discussioni burocratiche che hanno paralizzato Reggio per troppo tempo, oggi c’è una squadra che decide e agisce”.

“Un plauso sincero va al nuovo sindaco Francesco Cannizzaro che dal primo giorno sta dimostrando cosa significhi guidare una comunità con visione, coraggio e, soprattutto, concretezza. Sono certo che la nostra coalizione saprà continuare così dimostrando con i fatti che voltare pagina non solo era necessario, ma era perfettamente possibile. Avanti così, per una Reggio Calabria che torni a splendere e a proiettarsi verso un futuro da protagonista!” conclude.