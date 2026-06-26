Operazione “Piazza Pulita”, Cardia: “con Cannizzaro messaggio chiaro, a Reggio non c’è più spazio per il degrado”

“L’operazione “Piazza Pulita” lanciata dal sindaco Francesco Cannizzaro segna un cambio di passo netto: il degrado e l’inciviltà non possono più essere tollerati. Restituire decoro ai quartieri significa restituire dignità ai cittadini e riaffermare il principio che gli spazi pubblici appartengono a tutti e devono essere rispettati da tutti“. Lo dichiara il consigliere comunale di Noi Moderati, Mario Cardia, esprimendo pieno sostegno all’iniziativa dell’amministrazione comunale.

“Questa non è soltanto un’operazione di pulizia, ma una precisa scelta politica e culturale: riportare ordine, legalità e senso civico al centro dell’azione amministrativa. Chi sporca, deturpa e danneggia il patrimonio comune deve sapere che troverà istituzioni presenti e determinate.

Al sindaco Cannizzaro va il mio pieno sostegno per aver avviato un percorso concreto che mette al primo posto il rispetto della città e dei suoi cittadini. Reggio Calabria merita di essere bella, pulita e vivibile, e questo obiettivo si raggiunge con il coraggio delle scelte e con la fermezza nell’applicarle“, conclude Cardia