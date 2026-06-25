Operaio cade da un ponteggio nel cantiere di una scuola nel palermitano: è grave

Il 26enne è precipitato durante i lavori di ristrutturazione del tetto dell’istituto “Giovanni XXIII”: trasportato in elisoccorso a Palermo, è ricoverato con prognosi riservata

cantiere
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere edile di un istituto scolastico nel Palermitano. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione del tetto di un’aula. Sono intervenuti i medici del 118 che con l’elisoccorso hanno trasportato l’Operaio a Villa Sofia a Palermo. L’uomo è ricoverato con la prognosi riservata, ma i medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono stati avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.

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