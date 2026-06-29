Ombre lucenti a Stilo: la Città del Sole di Campanella torna a vivere | INFO

Tra le pietre e le suggestioni della Casa degli Archi di Stilo, il pensiero incontra il teatro e l’utopia si misura con il presente. La visione di Tommaso Campanella, domani sera alle 21:00, attraverserà il tempo tornando ad interrogare il vivere comune con “Città del Sole – Ombre Lucenti”, nuova tappa del progetto “Borghi in Scena – Carovana Teatrale”. Presso la Casa degli Archi in via Nazario Sauro a Stilo, con ingresso libero, andrà in scena, infatti, il reading teatrale ispirato al capolavoro del filosofo calabrese.

La performance in reading nasce da una drammaturgia originale di Katia Colica ed è interpretata da Maria Milasi, Americo Melchionda e Kristina Mravcova, con mise en espace di Americo Melchionda e suoni di Antonio Aprile.

Si tratta di un reading site-specific, a cura di Adexo e Officine Jonike Arti, che traduce la visione filosofica del pensatore calabrese in un’esperienza scenica profondamente legata al luogo del debutto.

Un’utopia che parla al presente

“Ombre Lucenti è un reading teatrale visionario e contemporaneo sul tentativo di fondare una nuova città ideale – spiegano le compagnie organizzatrici -. Un luogo senza esclusioni, basato sulla cura, sul sapere e sul tempo condiviso. Ma cosa succede quando l’utopia si scontra con il limite e la fatica umana? Tra poesia e dialogo filosofico, Ombre Lucenti trasforma il pensiero del filosofo calabrese in una domanda urgente e concreta sul nostro presente e sul significato di vivere insieme“.

La città immaginata da Campanella smette così di essere soltanto una pagina della filosofia e diventa una domanda rivolta agli spettatori: quale comunità vogliamo costruire oggi?

Il progetto “Borghi in scena – Carovana teatrale”

L’appuntamento di Stilo rappresenta una delle ultime tappe del viaggio esperienziale di “Borghi in scena – Carovana teatrale”, progetto che porta il teatro nei luoghi identitari della Calabria trasformando piazze, vicoli e spazi storici in palcoscenici di comunità.

Il progetto, realizzato grazie al partenariato tra Adexo (soggetto promotore e capofila), Officine Jonike Arti (partner) e Calabria Dietro le Quinte APS (partner) è un vero e proprio percorso immersivo ed emozionale finanziato con risorse PAC 2014-20 Avviso Progetti Speciali Teatrali 2025 dalla Regione Calabria – Settore Cultura.