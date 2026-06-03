Oltre 1700 persone tra sport, wellness e spettacolo: grande successo per la 10ª edizione di Swell | FOTO

Si è conclusa con uno straordinario successo la X edizione di Swell, la grande kermesse dedicata allo sport, al wellness e allo spettacolo organizzata da ASC Calabria e ASD Swell, che dal 28 al 31 maggio ha trasformato il Serenè Village di Marina di Cutro in un punto di riferimento nazionale per sportivi, appassionati e famiglie. Oltre 1.700 partecipanti provenienti da tutta Italia e, per la prima volta, anche dall’estero, hanno preso parte a quattro giornate ricche di attività, competizioni, esibizioni e momenti di aggregazione che hanno confermato la crescita costante di una manifestazione nata nel 2015 con appena 150 atleti e diventata oggi una delle realtà più importanti del settore. Grande soddisfazione è stata espressa da Domenico Catalano, presidente dell’ASD Swell e organizzatore dell’evento.

“Chiudere questa decima edizione con questi numeri e con un entusiasmo così coinvolgente rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. Swell è cresciuta anno dopo anno grazie al lavoro di squadra, alla fiducia dei partecipanti e alla passione di chi crede nei valori dello sport. Vedere oltre 1.700 persone condividere questa esperienza è la conferma che siamo sulla strada giusta“.

Soddisfatto anche Antonio Eraclini, presidente di ASC Calabria. “Questa edizione ha superato ogni aspettativa. Il sold out registrato già nelle settimane precedenti all’evento era un segnale importante, ma vivere questi giorni e vedere l’entusiasmo di atleti, tecnici e famiglie ci rende ancora più consapevoli del valore che Swell ha raggiunto. Da domani inizieremo già a lavorare per l’edizione del prossimo anno“.

Determinante il contributo della direzione artistica affidata ancora una volta a Santo Palumbo, che ha curato il programma di spettacoli e intrattenimento, mentre la conduzione è stata affidata all’artista reggina Vicky Maria Catalano e Michelangelo Marino, protagonisti di un lavoro che ha saputo coinvolgere il pubblico durante tutte le giornate della manifestazione.

Particolarmente apprezzata la presenza di Vicky Maria Catalano, da anni volto simbolo dell’evento, che ha accompagnato i partecipanti con energia, professionalità e sensibilità. “Ogni anno Swell riesce a regalare emozioni nuove. In questi giorni abbiamo visto persone di ogni età condividere esperienze, creare amicizie e vivere lo sport nel suo significato più autentico. È questo il vero successo della manifestazione: costruire una comunità fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla voglia di stare insieme. I sorrisi dei ragazzi e delle famiglie sono la soddisfazione più grande“.

Tra gli ospiti più applauditi della manifestazione anche Tiberio Cosmin e Gianluca Impastato, che hanno regalato al pubblico momenti di spettacolo e divertimento contribuendo a rendere ancora più speciale il decimo anniversario dell’evento.

Dal fitness alle discipline olistiche, dalle danze al padel, passando per il karate, il calisthenics, il walking, la fit boxe e il calcio giovanile, il programma ha coinvolto migliaia di persone in un clima di festa e condivisione.

La X edizione di Swell si chiude così con un bilancio più che positivo, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo e wellness del Sud Italia. Un traguardo importante che rappresenta non un punto di arrivo, ma una nuova partenza verso sfide ancora più ambiziose. L’appuntamento è già fissato al prossimo anno con la certezza che questa storia sarà sempre più entusiasmante.