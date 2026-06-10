Olivicoltura, le istanze della Sibaritide arrivano al tavolo nazionale del Masaf

Le istanze del comparto olivicolo della Sibaritide sono approdate al tavolo nazionale convocato dal Ministero dell’Agricoltura. Il senatore Ernesto Rapani esprime soddisfazione per gli esiti dell’incontro promosso dal sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, al quale hanno partecipato i rappresentanti della filiera olivicola italiana per affrontare le criticità che stanno interessando il settore. Nei giorni scorsi Rapani si era fatto portavoce presso il Ministero dell’Agricoltura delle istanze provenienti dal comparto olivicolo della Sibaritide, raccolte sul territorio dal responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia Corigliano Rossano, Tommaso Figoli.

Successivamente, il senatore aveva trasmesso una nota ufficiale al sottosegretario La Pietra affinché le problematiche segnalate dagli imprenditori della Sibaritide fossero portate all’attenzione del tavolo ministeriale. Dalle conclusioni dell’incontro emerge una piena consapevolezza delle difficoltà che il comparto sta attraversando e la volontà del Governo di attivare misure concrete a sostegno delle imprese. Tra i temi affrontati figurano l’intensificazione dei controlli sul mercato, l’individuazione di strumenti finanziari per sostenere il prodotto stoccato, il confronto con il sistema bancario per alleggerire gli oneri a carico delle aziende, la valorizzazione dell’olio extravergine italiano nella grande distribuzione organizzata e il rafforzamento delle attività promozionali sui mercati nazionali e internazionali.

“Accolgo con soddisfazione l’attenzione che il sottosegretario La Pietra ha riservato alle problematiche rappresentate dagli operatori del nostro territorio. Le indicazioni emerse dal tavolo ministeriale vanno nella direzione auspicata dagli imprenditori e testimoniano la volontà del Governo di affrontare con serietà le difficoltà del comparto”, dichiara il senatore Rapani. “Ringrazio Tommaso Figoli per il lavoro svolto sul territorio e tutti gli operatori che hanno contribuito al confronto con proposte e osservazioni concrete. Continuerò a seguire da vicino l’evoluzione della situazione affinché le esigenze delle aziende della Sibaritide trovino risposte efficaci e adeguate. Il comparto olivicolo rappresenta una risorsa strategica per l’economia del territorio e merita ogni attenzione da parte delle istituzioni”. La vicenda conferma il peso del comparto olivicolo per l’economia della Sibaritide e la necessità, evidenziata dagli operatori del territorio, di interventi capaci di sostenere le imprese in una fase segnata da forti criticità per l’intera filiera.