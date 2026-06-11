Olimpiadi Milano-Cortina 2026, indagata Elisabetta Pellegrini: è il braccio destro di Salvini

Elisabetta Pellegrini, dirigente del ministero dei Trasporti, risulta indagata nell’ambito dell’inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina coordinata dalla procura di Belluno. Pellegrini è braccio destro di Matteo Salvini e coordinatrice della Struttura Tecnica di Missione (STM) presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A quanto risulta, si tratta del filone di indagini sull’appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio-Socrepes, che vede indagato anche il commissario straordinario per le opere Fabio Massimo Saldini.

Le accuse per gli indagati sono di turbativa d’asta su presunte irregolarità nell’affidamento della realizzazione della cabinovia. Nella giornata di ieri le autorità avrebbero sequestrato a Pellegrini il cellulare e oggi sarebbe stata raggiunta da un avviso di garanzia.