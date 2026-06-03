Oggi Daniel Leone avrebbe compiuto 33 anni: il ricordo di Don Zampaglione e il ringraziamento del padre dell’ex portiere della Reggina

“Esattamente 33 anni fa nasceva Daniel Leone. Dopo aver lottato contro un tumore, l’ex portiere amaranto se n’è andato all’età di soli 28 anni. Ciao Daniel! Ho incontrato il papà di Daniel a Marina di San Lorenzo. Sono stato all’ospedale da Daniel!!! Dal cielo prega per tuoi…r.i.p. Daniel”. Così, sui social, Don Giovanni Zampaglione ricorda il povero Daniel Leone, giovane portiere della Reggina morto qualche anno fa all’età di 28 anni. Oggi ne avrebbe compiuti 33.

Il Parroco reggino, che è stato anche cappellano del club amaranto, è stato ringraziato dal padre di Daniel, Michele Leone, per il bel messaggio e il ricordo: “grazie Padre per le belle parole. Daniel la stimava molto”.