Occhiuto ricorda Berlusconi: “tra i più grandi interpreti del liberalismo italiano”

“A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il suo insegnamento politico e umano continua a rappresentare un punto di riferimento prezioso. Oggi più che mai emerge l’attualità della sua visione liberale e riformista. Berlusconi è stato uno dei più grandi interpreti del liberalismo italiano, e le sue battaglie per la libertà, il merito, lo sviluppo e la modernizzazione del Paese restano una bussola per affrontare le sfide del presente. Il suo legame con la Calabria era sincero e profondo. Il presidente ha sempre creduto che il riscatto del Mezzogiorno fosse la chiave per la crescita dell’intera nazione. Ha guardato alla nostra terra con lo stesso entusiasmo, la stessa fiducia e la stessa generosità che metteva in ogni sua grande impresa. Dietro la figura dello statista di respiro internazionale c’era una persona di straordinaria sensibilità. Sapeva ascoltare tutti e metteva sempre l’umanità al primo posto. Il modo migliore per onorarne la memoria è tradurre i suoi insegnamenti in impegno quotidiano“. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.