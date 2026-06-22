Occhiuto incontra Tony West di Uber a Roma: focus su innovazione, liberalizzazioni e crescita

Il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, incontrerà mercoledì 24 giugno a Roma Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, per una conversazione dal titolo “Il coraggio di innovare”. La notizia più rilevante riguarda il profilo del confronto: al centro dell’appuntamento ci saranno innovazione, liberalizzazioni e prospettive di crescita, temi che assumono un peso sempre più centrale nel dibattito politico, economico e istituzionale, soprattutto in un quadro internazionale segnato da trasformazioni rapide e continue. L’incontro si svolgerà alle 17 al Centro Studi Americani e sarà patrocinato dall’American Chamber of Commerce in Italy, cornice che conferisce all’evento una dimensione internazionale e rafforza il legame tra istituzioni italiane, mondo produttivo e grandi protagonisti dell’economia tecnologica globale.

L’evento “Il coraggio di innovare” al Centro Studi Americani

La conversazione tra Roberto Occhiuto e Tony West avrà come titolo “Il coraggio di innovare”, una formula che richiama direttamente la necessità di affrontare il cambiamento con visione politica, apertura ai nuovi modelli economici e capacità di interpretare le trasformazioni del mercato. L’appuntamento romano, in programma mercoledì 24 giugno alle 17, si terrà al Centro Studi Americani, luogo simbolico del dialogo transatlantico e del confronto tra Italia e Stati Uniti su temi istituzionali, culturali ed economici. Il patrocinio dell’American Chamber of Commerce in Italy inserisce l’incontro in un contesto particolarmente qualificato, nel quale il tema dell’innovazione viene letto non solo come questione tecnologica, ma anche come leva per la competitività, per l’attrazione di investimenti e per la modernizzazione dei sistemi amministrativi e produttivi.

Tony West, il profilo del chief legal officer di Uber

Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, è considerato una delle figure più autorevoli del mondo tecnologico e legale americano. Il suo profilo unisce esperienza istituzionale, competenza giuridica e responsabilità ai vertici di una delle principali aziende globali della mobilità e delle piattaforme digitali. West è stato anche alto funzionario del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti durante la presidenza Obama, un incarico che ne rafforza il profilo pubblico e istituzionale. La sua presenza a Roma per il confronto con Roberto Occhiuto porta quindi al centro dell’evento una prospettiva internazionale, legata alle grandi trasformazioni che stanno interessando tecnologia, regolazione, mercati e servizi. Il ruolo di chief legal officer di Uber colloca West in una posizione strategica rispetto ai temi della regolazione delle piattaforme, delle nuove forme di mobilità, della concorrenza e delle relazioni tra innovazione tecnologica e quadro normativo.

Innovazione e liberalizzazioni al centro del confronto

Il cuore del confronto tra Occhiuto e West sarà rappresentato dai temi dell’innovazione e delle liberalizzazioni. Sono argomenti che toccano direttamente il futuro dei servizi, la competitività dei territori e la capacità delle istituzioni di accompagnare i cambiamenti senza frenare lo sviluppo. Nel contesto internazionale attuale, l’innovazione non riguarda soltanto le grandi aziende tecnologiche, ma anche le pubbliche amministrazioni, le infrastrutture, i trasporti, i sistemi economici locali e la capacità dei territori di attrarre investimenti. Per una regione come la Calabria, guidata da Roberto Occhiuto, il tema della crescita passa anche dalla possibilità di collegare le politiche regionali a dinamiche più ampie, nazionali e internazionali. Le liberalizzazioni, d’altra parte, rappresentano uno dei nodi più complessi del confronto pubblico. Riguardano il rapporto tra concorrenza, regole, tutela dei cittadini, apertura dei mercati e capacità di modernizzare settori spesso condizionati da vincoli strutturali.