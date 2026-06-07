Nuovo malore per Eriksen: si mette una mano al petto e collassa in campo, partita sospesa | VIDEO

Un nuovo malore ha colpito Christian Eriksen durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. Il centrocampista danese è improvvisamente collassato dopo essersi portato una mano al petto, generando momenti di grande apprensione tra compagni, tifosi e staff medico. La Nazionale danese ha subito rassicurato sulle condizioni del giocatore: “Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. La partita è stata sospesa“.

Il passato medico: l’episodio agli Europei 2021

Eriksen, ex Inter, aveva già accusato un grave problema di salute durante Danimarca-Finlandia agli Europei 2021, quando crollò improvvisamente al suolo a causa di un arresto cardiaco. Fu rianimato sul terreno di gioco con massaggio cardiaco e defibrillatore, per poi essere trasportato in ospedale, dove si riprese completamente. Successivamente gli fu impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che gli ha consentito di tornare a giocare ad alto livello senza rinunciare alla sua carriera.

Il racconto del medico della nazionale

A fare chiarezza sul nuovo episodio è stato Morten Boesen, medico della nazionale danese: “Christian sta bene ed è uscito dal campo sulle sue gambe”. Boesen ha spiegato come il pacemaker abbia funzionato correttamente: “Da quanto ho potuto vedere, il pacemaker ha reagito come avrebbe dovuto. Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l’ha recuperata molto rapidamente e siamo riusciti subito a parlare con lui”. Il medico ha poi aggiunto: “Ora sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l’episodio. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell’ospedale. Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire loro che stava bene”.