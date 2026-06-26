Nuovo Intercity Reggio Calabria-Roma via Jonica, Nesci: “esempio concreto di filiera di governo che ascolta e risolve”

“L’avvio sperimentale del nuovo Intercity Reggio Calabria-Roma lungo la linea jonica rappresenta una notizia importante per la Locride e per tutto il versante ionico calabrese. È la dimostrazione che quando le istanze dei territori vengono raccolte e portate dentro una filiera istituzionale seria, possono trasformarsi in risposte concrete”. Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, commentando l’esito positivo del confronto che porterà all’attivazione, da metà luglio, di un collegamento diretto tra Reggio Calabria e Roma via Jonica, senza la necessità per i cittadini della Locride di raggiungere la stazione di Rosarno. La Regione Calabria ha annunciato che il servizio partirà in via sperimentale dopo un confronto con Autorità di regolazione dei trasporti, Ministero, Rfi e Trenitalia.

“Ringrazio gli assessori Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo, il presidente Roberto Occhiuto e tutti i livelli istituzionali che hanno lavorato a questo risultato. Ma soprattutto va sottolineato il metodo: cittadini, associazioni, amministratori locali, Regione e interlocutori nazionali hanno spinto nella stessa direzione per dare una prima risposta a un territorio che per troppo tempo ha pagato isolamento, disservizi e ritardi infrastrutturali”, evidenzia Nesci.

Per Nesci il nuovo collegamento ha anche un valore politico

Per Nesci, il nuovo collegamento ha anche un valore politico: “la Locride non può essere ricordata solo quando si parla di emergenze o criticità. È un territorio strategico della Calabria, con potenzialità enormi sul piano turistico, culturale, produttivo e sociale. Collegarla meglio al resto del Paese significa renderla più competitiva, più accessibile e più forte”. “Questo – conclude Nesci – è il senso vero della filiera di governo del centrodestra: non annunci vuoti, ma capacità di individuare i problemi, ascoltare i territori e costruire soluzioni. L’obiettivo adesso è sostenere questa sperimentazione, lavorare perché diventi strutturale e continuare a rafforzare i collegamenti della fascia ionica calabrese”.