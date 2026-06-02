Nuovo album di Turi Rugolo: l’artista calabrese lancia “Pittarrussu” | VIDEO

Nuovo album dell’artista calabrese Turi Rugolo, dal titolo “Pittarrussu”. Il cantautore, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, racconta questo suo momento magico. “‘U pittarrussu’, per chi non lo sapesse, è il pettirosso, nient’altro che un uccellino che ha fatto del bene al nostro Gesù Cristo e ha fatto bene anche a questo brano dove si canta l’amore. In una chiave molto più moderna, in una chiave molto allegra, perché questo brano mette allegria sui social”.

Di seguito il video.