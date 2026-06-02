Nuovo album di Turi Rugolo: l’artista calabrese lancia “Pittarrussu” | VIDEO

Nuovo album dell’artista calabrese Turi Rugolo, dal titolo “Pittarrussu”. Il cantautore, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, racconta questo suo momento magico. “‘U pittarrussu’, per chi non lo sapesse, è il pettirosso, nient’altro che un uccellino che ha fatto del bene al nostro Gesù Cristo e ha fatto bene anche a questo brano dove si canta l’amore. In una chiave molto più moderna, in una chiave molto allegra, perché questo brano mette allegria sui social”.
Di seguito il video.
Il nuovo album di Turi Rugolo, "Pittarrussu"