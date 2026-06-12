Nuove escursioni di “Gente in Aspromonte”: tra storia e natura al Cippo di Garibaldi

Un’occasione unica per immergersi nella natura e nella storia dell’Aspromonte: domenica 14 giugno, Gente in Aspromonte organizza un’escursione guidata che toccherà luoghi storici legati al Risorgimento italiano, tra cui il Cippo di Garibaldi e il Ponte Albara. L’escursione si svolgerà su una pista sterrata tra imponenti faggi e pini, percorrendo circa 4 km fino all’unica fontanella disponibile lungo il percorso, dopo circa due ore di cammino attraverso il bosco Petrona. Il sentiero attraverserà il Vallone San Rocco e procederà verso Margio Mezzo e Margio Fora, fino a giungere al bivio noto come Passo del Mercante, storico punto di scambio commerciale tra la costa Jonica e la costa Tirrenica.

Da qui, il percorso proseguirà salendo verso Acqua del Monaco e scendendo al Passo delle due Fiumare, dove si incontrano la Fiumara Albara e la Fiumara Materazzelli, che più a valle prendono il nome di Torrente Vasì. Lungo il cammino si potrà ammirare il suggestivo ambiente della struttura idrica recentemente restaurata che convoglia le acque alla centrale idroelettrica Vasì. Il sentiero costeggerà il canalone d’acqua, attraversando il Vallone Masicello e fiancheggiato da lussureggianti felci Woodwardia e imponenti macigni. I partecipanti saranno accompagnati dal fruscio della Fiumara Vasì tra boschi di faggi e abeti bianchi, con la luce che filtra tra le chiome creando suggestivi giochi naturali.

Il cammino, dal forte carattere naturalistico e storico, terminerà al Passo delle due Fiumare, dove le acque dei due torrenti si incontrano e si potranno anche fare brevi bagni rinfrescanti. Piccole deviazioni lungo il percorso permetteranno di esplorare ulteriori bellezze del paesaggio aspromontano.

Dettagli organizzativi

1° raduno: Ore 09:45, piazzola di sosta allo svincolo di Bagnara

Ore 09:45, piazzola di sosta allo svincolo di Bagnara 2° raduno: Ore 10:15, al Cippo di Garibaldi

Ore 10:15, al Cippo di Garibaldi Partenza escursione: Ore 10:30

Una giornata all’insegna della storia, della natura e della scoperta, perfetta per camminare in armonia con l’ambiente e vivere appieno l’Aspromonte più autentico.