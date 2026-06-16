Nuova caserma dei Carabinieri a Santa Maria del Cedro, UNARMA Calabria: “ultimo step prima dell’inaugurazione”

Nella giornata odierna una delegazione di UNARMA Calabria, composta dai Segretari Regionali Fabio Riccio, Antonio Cardamone, Antonio Crusco e Francesco Masottina, ha incontrato il Vice Sindaco Stefano Adduci e l’Assessore Tonino Montesano presso il Comune di Santa Maria del Cedro. “L’incontro rappresenta l’ultimo tassello di un percorso istituzionale che, nel corso dell’ultimo anno, ha visto UNARMA mantenere una costante e proficua interlocuzione con l’Amministrazione comunale e con la Prefettura per seguire l’iter relativo alla realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri”, afferma UNARMA Calabria.

“Dalle informazioni fornite dagli amministratori comunali emerge un quadro estremamente positivo: il progetto è ormai giunto alla fase conclusiva e restano da completare soltanto alcuni adempimenti burocratici di competenza prefettizia prima della definitiva inaugurazione della struttura”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara Riccio – perché oggi possiamo affermare che siamo realmente all’ultimo step di un percorso seguito con grande attenzione da tutte le istituzioni coinvolte. A breve Santa Maria del Cedro potrà contare su una caserma moderna, efficiente e soprattutto sicura”.

“I Carabinieri che vi presteranno servizio – continua Riccio – potranno finalmente operare in una struttura all’altezza delle esigenze professionali odierne, usufruendo di ambienti confortevoli, funzionali e sicuri. Tutto questo si tradurrà inevitabilmente in un beneficio anche per i cittadini, che potranno contare su un presidio ancora più efficiente e vicino al territorio”.

UNARMA Calabria desidera esprimere il “proprio ringraziamento al Sindaco di Santa Maria del Cedro, , al Vice Sindaco , all’Assessore , all’intera Amministrazione comunale, alla Prefettura e a tutti coloro che hanno contribuito, con impegno e senso delle istituzioni, al raggiungimento di questo importante traguardo“.

“In questi mesi – conclude Riccio – abbiamo avuto modo di instaurare un rapporto di collaborazione improntato alla serietà, alla disponibilità e al confronto costruttivo. Abbiamo trovato amministratori presenti, capaci di ascoltare e di mantenere gli impegni assunti. La nuova caserma di Santa Maria del Cedro rappresenta il risultato concreto di una sinergia istituzionale che ha avuto come unico obiettivo il bene dei Carabinieri e della comunità locale. Per questo non possiamo che esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il lavoro svolto”.