Nuoto, Gianluca Pittelli torna al Trofeo Settecolli: il giovane talento calabrese in gara al Foro Italico

Gianluca Pittelli torna sul palcoscenico più prestigioso del nuoto internazionale. Per il secondo anno consecutivo, il giovane atleta calabrese approderà infatti al Trofeo Settecolli, appuntamento di riferimento per i grandi protagonisti della disciplina. Un risultato che non arriva per caso, ma che racconta una crescita continua, solida, costruita giorno dopo giorno in vasca, con sacrificio e passione. Pittelli, classe 2008, originario di Crotone ma ormai lametino d’adozione, è uno degli atleti di punta della Kairos Nuoto Lamezia, la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

Un impianto che ormai è diventato una seconda casa per tanti sportivi che mirano a costruire la storia del nuoto calabrese e non solo. Al Foro Italico di Roma, dal 26 al 28 giugno, il giovane agonista sarà nuovamente chiamato a gareggiare con i grandi del nuoto in quella che ormai rappresenta la sua specialità: la rana. Una nuova occasione per misurare il valore, ma soprattutto il coraggio sportivo di chi, nonostante la giovane età, continua a distinguersi grazie al suo indiscutibile talento.