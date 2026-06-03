Nozze vip in Sicilia: Dua Lipa e Callum Turner, al via i preparativi a Villa Valguarnera

Sono iniziati a Bagheria (Palermo) i preparativi in vista della festa di nozze della popstar Dua Lipa e dell’attore Callum Turner, che hanno scelto villa Valguarnera tra le location per i festeggiamenti in programma tra venerdì e domenica in Sicilia. Già dalle prime ore di questa mattina è stata transennata la zona antistante il cancello della dimora storica e si registra un via vai di tir carichi di materiali. Presenti una cinquantina di persone, tra sicurezza privata e addetti alle pulizie. In corso operazioni di pulizia straordinaria della piazza e delle strade adiacenti: gli operai stanno ripulendo accuratamente marciapiedi, bordi stradali togliendo perfino le erbette infestanti cresciute tra le fughe e lungo i cigli delle strade.

Gli addetti ai controlli consentono il passaggio soltanto ai residenti, ai quali viene chiesto il numero civico per verificare l’accesso. Sull’organizzazione dell’evento continua a vigere il massimo riserbo e a qualche curioso è stato è anche impedito di scattare fotografie. A coordinare tutte le attività sono direttamente gli organizzatori dell’evento.